„Prestația din punctul meu de vedere și nu numai al meu, ci și al multor oameni cu care am vorbit, jurnaliști, văd și pe paginile de socializare, este execrabilă. Este prestația unui copil de școală primară care gâfâie, se bâlbâie, un discurs de Gâgă fără anvergura unui discurs de președinte al României, din păcate.

În legătură cu bomba momentului și de ce participă la ședința de coaliție: de disperare. Asta este punctul meu de vedere, cred că de disperare se duce acolo, pun împreună această disperare și cu campania electorală deșănțată pe care a făcut-o în această lună de vacanță, este foarte clar că și ei, ca și noi, văd cercetările sociologice, chiar dacă nu cred în sondaje, niște indicii avem foarte clar, pentru că se văd cu ochiul liber nemulțumirile oamenilor, faptul că toată țara este într-un haos, că se anunță începerea școlii cu profesorii în grevă, toate instanțele și procurorii de pe lângă parchete anunță că opresc orice activitate, totul stă pe un butoi de pulbere. Din acea reformă necesară, desigur, s-a ajuns la niște măsuri aberante care vor băga țara în incapacitate de plată, dar și într-o stare socială cum nu a mai fost de foarte mulți zeci de ani.

Țara este pe un butoi de pulbere, nu este niciun dubiu din acest punct de vedere, sunt convinsă că președintele Nicușor Dan, ca și Ilie Bolojan, fiind beneficiari de informații de la serviciile secrete, știu exact care este starea de spirit a populației, pentru aceste servicii fac informări către conducerea țării periodic, și probabil din acest motiv, pentru a mai da o gură de oxigen susținătorilor săi, cei 6,2 milioane care s-au bătut ca să câștige Nicușor Dan în tandem cu Ilie Bolojan au nevoie de niște mișcări de imagine ale președintelui Nicușor Dan.

Anca Alexandrescu: „Singura variantă este să pice acest guvern și să avem alegeri anticipate”

Doar atât sunt aceste lucruri pe care le face Nicușor Dan, mișcări de imagine, pentru că în rest, atât Ilie Bolojan, cât și Nicușor Dan și miniștrii USR-iști, care de altfel conduc guvernul și țara, un partid de 8-10% ,nu fac altceva decât jocuri de imagine, nimic de substanță, nimic fundamentat, lucru pe care îl susțin absolut toți specialiștii. Pentru că măsurile care se propun nu au ca scop decât îmbunătățirea imaginii lor și percepția, atenție, doar percepția că acești oameni au venit și fac reformă. Pentru că de fapt reforma nu se face, sculați-vă voi ca să ne așezăm noi, ăsta este principiul pe care îl vedem în fiecare zi, apar tot mai multe informații că USR-iștii umplu toate instituțiile, că ONG-urile USR-iste plătite din banii USAID, din banii de la Ursula, din banii de la Soros, își pun oamenii peste tot, sunt sute de oameni care stau și așteaptă să fie numiți în aceste poziții în așa fel încât să poată fi prăduit tot ce a mai rămas de valoare în această țară.

În ceea ce privește protestele din justiție, sunt convinsă că cei din justiție nu vor ceda, pentru că modul mârșav în care Ilie Bolojan a întors populația împotriva sistemului de justiție nu poate continua. Sigur, lumea este supărată, nemulțumită pentru niște privilegii pe care cei din justiție le au, dar atenție, nu aceasta este soluția, soluția este să echilibreze veniturile tuturor românilor, iar la justiție să ia măsuri în așa fel încât justiția să poată să funcționeze echilibrat, independent, iar judecătorii să aibă o situație suficient de bună încât să nu fie tentați să cedeze încercărilor de mituiri, de influențare, cum a fost pe vremea lui Coldea și a lui Dumbravă.

Soluția nu este să distrugi justiția și să îngenunchezi judecătorii și procurorii, ci să găsești echilibrul. Dar Nicușor Dan a anunțat că scopul lui este să îngenuncheze justiția și să-și pună oamenii care gândesc precum ei, adică cei care ani de zile au controlat și au făcut dosare la comandă și au distrus atât capitalul românesc, cât și au nenorocit vieți”, a spus Anca Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea Plus.

Anca Alexandrescu: ”Această conducere pe care o are România este ruptă de realitatea românească”