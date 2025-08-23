Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” spune că totul este o trădare națională, iar Ilie Bolojan și Nicușor Dan sunt părtași la aceasta. Se încearcă vânzarea a tot ce are mai de preț România, transmite Anca Alexandrescu.

„Cumpărăm la prețuri uriașe de 100, de 150 de ori mai mari, prețuri mult mai mari decât în Europa din cauză că guvernanții au fost iresponsabili. Faptul că Moldova primește, a primit chiar și gratuit într-o perioadă, energie chiar și gaze, nu este un secret. Asta se întâmplă încă de pe vremea lui Victor Ponta. Este trădare națională ceea ce se întâmplă, iar faptul că Maia Sandu îi ruga pe cetățenii români să economisească, ca să ajungă și la ei ceva energie. Acum românii plătesc de două-trei ori mai mult, iar ei primesc energie la prețuri avantajoase. Au apărut nenumărate anchete care spun că au fost niște băieți deștepți care s-au îmbogățit întotdeauna pe spatele românilor. Bolojan și Nicușor Dan s-au decuplat total față de nevoile și nemulțumirile cetățenilor români. Toate măsurile useriste care sunt puse pe masă în ultima perioadă nu au alt scop decât de a vinde tot ce mai are de preț România și de a sărăci definitiv populația României care de altfel a ajuns să fie doar o piață de desfacere pentru cei care îi susțin pe acești trădători.Singura variantă este să pice acest guvern, politicienii în sfârșit să se trezească la realitate și să organizeze alegeri anticipate”, a declarat Anca Alexandrescu.