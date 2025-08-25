”Absolut toți cei care sunt astăzi la guvernare din partea PNL și USR, și absolut toți acoliții lor, nu sunt preocupați decât de Ucraina, Molodva, și de CV-urile alea multe pe care le depun cei de la USR, la concursurile astea controlate de ONG-uri.

Vi se pare că sunt preocupați de români și de ce se întâmplă cu România? Vi se pare cumva că discuțiile pe care le au despre războiul care a adus beneficii României, despre cum trebuie să apărăm noi Ucraina și cum trebuie să facem totul. Păi până acum am făcut noi absolut totul, am dat bani fără limite și în Molodova și în Ucraina, iar acum când cetățenii români trec printr-o situație grea, pentru că iată din cauza acestor decizii ale Guvernelor anterioare România a ajuns la un deficit uriaș, acum tot pentru ei trebuie să dea.

Trebuie să tăiem de la profesori, trebuie să tăiem de la medici, trebuie să tăiem de la copiii noștri, trebuie să tăiem de la pensionari, de la persoanele cu dizabilități, de ce? Ca să poată domnul Nicușor Dan și domnul Bolojan să se laude la Bruxelles și Paris că și-au făcut temele pe banii noștri?

Asta este realitatea pe care noi o trăim, dar am o întrebare la domnul Nicușor Dan, dacă tot vrea să se facă om bun, băiat bun, de ce nu s-a dus la Festivalul George Enescu? Pentru că este sub înaltul patronaj al Președinției României, măcar Iohannis de bine de rău participa, este cel mai prestigios festival al României din această zonă a Europei.

De ce nu s-a dus în acest weekend, a fost ocupat? Știe cineva, a fost pe munte, a fost iarăși la vreun festival?

Deci, tot ce este legat de România este rău, iar tot ce este legat de Moldova și Ucraina este bun.

Am văzut-o și pe doamna Oana Țoiu, s-a dus în munți, în Alpi, să se laude acolo cu o conferință globalistă de mâna a doua ca să ce?

Din păcate, această conducere pe care o are România este ruptă de realitatea românească și de realitatea internațională, bineînțeles. Ei sunt conectați la realitatea din Republica Moldova și Ucraina și execută ce li se cere de la Bruxelles și la Paris.

PSD-ul și-ar dori să scape de Ilie Bolojan pentru că PNL-ul sau mare parte din PNL nu îl mai dorește pe Ilie Bolojan, dar totul până la funcții. Sigur, ei discută acum doar deciziile fiscal-bugetare, e o vrăjeală ca să fie foarte clar. Sunt doar calcule politice, nimic altceva, inclusiv cu alegerile de la București.

Nici Nicușor Dan nu ăși dorește să fie alegeri în noiembrie pentru că deși a pus mâna pe domnul Drulă, nu este un iubitor de domn Drulă și am să vă spun și de ce.

Pentru că cel care este astăzi la conducerea Primăriei Capitalei, domnul Bujduveanu, de la PNL, îl sună zilnic pe domnul Nicușor Dan, a păstrat absolut toți oamenii pe care i-a avut Nicușor Dan, atât la departamente, cât și la secretariat, nu ia nicio măsură.

Deci, astăzi, Nicușor Dan codnuce și PMB și Palatul Cotroceni. Așadar vă spun 100% că nu vor fi alegeri în noiembrie pentru că doar cei de la USR își doresc lucrul acesta ca să mai câștige o funcție”, a declarat Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.