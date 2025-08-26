UPDATE 18:00 - Conform surselor Realitatea PLUS, Nicușor Dan a mers să stea de vorbă cu premierul Ilie Bolojan și cu liderul PSD - Sorin Grindeanu, o discuție pe care cei trei au avut-o separat de ceilalți participanți la ședința coaliției. Între timp, ședința coaliției se desfășoară în paralel. S-a pregătit deja mașina cu care a ajuns Nicușor Dan, este foarte posibil să iasă curând din Palatul Victoria, semn că a avut o intervenție extrem de scurtă în cadrul ședinței coaliției.

Participarea lui aici vine într-un context extrem de tensionat, foarte multe categorii profesionale sunt nemulțumite de măsurile luate în cel de-al doilea pachet. Există un blocaj în justiție din cauza reformei pensiilor speciale și există un blocaj în coaliție care abia ce s-a deblocat, dar doar pe jumătate, în sensul că social democrații participă la această ședință și la ședința precedentă, însă în continuare vedem atacuri, inclusiv în spațiul public.

La 18:02, Nicușor Dan a ieșit din Palatul Victoria după ce a participat la ședința coaliției. O decizie fără precedent.

UPDATE - Nicușor Dan a ajuns la Guvern cu o întârziere de 30 de minute.

O ședință extrem de importantă, care s-a dovedit a fi cu mult mai interesantă decât ne așteptam. Președintele Nicușor Dan este așteptat la Guvern. Acesta va participa la o ședință de coaliție, este pentru prima dată când un șef de stat vine să participe la o ședință a coaliției.

Este destul de clar că vine pentru a înclina balanța într-o parte sau în alta, în condițiile în care astăzi trebuie să aibă loc ultimele discuții pe tema celui de-al doilea pachet de măsuri. Trebuie să se ia decizia finală pe cum va arăta acest pachet, deja au existat mai multe controverse legate de felul în care să arate pachetul. Au fost făcute deja câteva modificări în ședința coaliției de ieri.

S-a eliminat interzicerea cumulului dintre pensie și salariul de la stat pentru că existau îngrijorări că ar putea fi neconstituțională măsura și ar duce la căderea întregului pachet.

S-a introdus CASS redus pentru anumite categorii profesionale.

3 praguri pentru companii, s-a introdus de asemenea și un termen mai lung până când vârsta de pensionare a magistraților să ajungă la 65 de ani. Câteva schimbări extrem de importante. Nici din consiliile de administrație nu vor mai pleca atât de mulți oameni cât ar fi trebuit inițial în proiect.

Astăzi trebuie să se lucreze pe această formă, cea modificată, să se uite pe date, pe cifre și să se vină cu o variantă finală. Nucleul este reforma pensiilor speciale care a dus la un blocaj în justiție și ar putea fi și motivul principal pentru care președintele Nicușor Dan a decis să participe la această ședință de coaliție care a început la ora 17:00. Liderii politici discută aici alături de Nicușor Dan.