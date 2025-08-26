În campanie, la 3 luni după alegeri! Nicușor Dan, însoțit de o echipă de filmare în drumețiile de pe munte: ANCHETĂ BOMBĂ

Nicușor Dan pare că își continuă campania electorală la trei luni distanță după ce a fost pus în funcție. În vacanța pe care a avut-o împreună cu familia a fost însoțit de o echipă de filmare care a postat poze și videoclipuri pe rețelele de socializare. Echipa președintelui folosește o aparatură de mii de lei și are grijă ca totul să iasă bine de fiecare dată.

Nicușor Dan continuă campania electorală, chiar dacă a ajuns la palatul Cotroceni de trei luni. Șeful Statului este de mai bine de două săptămâni în vacanță, de unde postează imagini pe paginile sale de socializare.

Nicușor Dan este însoțit în drumețiile sale de o echipă de filmare, care îi surprinde fiecare mișcare și încarcă videoclipuri pe internet, după cum relatează jurnaliștii de la Gândul.

În imagini surprinse se poate observa pe lângă dispozitivul de pază, doi cameramani pentru a imortaliza cele mai bune „faze”. Oamenii președintelui sunt echipați cu obiective cu stabilizator de imagine, al căror preț este în jur de 7.000 – 8.000 lei, în funcție de model. Lavalierele pe care le poartă președintele și partenera acestuia sunt unele premium, pentru o înaltă calitate a sunetului.

Clipurile urcate până acum în social media ne arată că echipa de filmare folosește și dorne pentru a capta imagini de la înălțime. Echipa președintelui Nicușor Dan folosește o dubiță de culoare neagră, cu care chiar șeful statului s-a deplasat în zonele greu accesibile de la Roșia Montană.