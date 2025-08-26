Nicușor Dan continuă campania electorală, chiar dacă a ajuns la palatul Cotroceni de trei luni. Șeful Statului este de mai bine de două săptămâni în vacanță, de unde postează imagini pe paginile sale de socializare.

Nicușor Dan este însoțit în drumețiile sale de o echipă de filmare, care îi surprinde fiecare mișcare și încarcă videoclipuri pe internet, după cum relatează jurnaliștii de la Gândul.

În imagini surprinse se poate observa pe lângă dispozitivul de pază, doi cameramani pentru a imortaliza cele mai bune „faze”. Oamenii președintelui sunt echipați cu obiective cu stabilizator de imagine, al căror preț este în jur de 7.000 – 8.000 lei, în funcție de model. Lavalierele pe care le poartă președintele și partenera acestuia sunt unele premium, pentru o înaltă calitate a sunetului.

Clipurile urcate până acum în social media ne arată că echipa de filmare folosește și dorne pentru a capta imagini de la înălțime. Echipa președintelui Nicușor Dan folosește o dubiță de culoare neagră, cu care chiar șeful statului s-a deplasat în zonele greu accesibile de la Roșia Montană.