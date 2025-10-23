Cine sunt marii beneficiari ai veniturilor uriașe

Cele mai consistente salarii apar în domeniile Energie și Transporturi. La Romgaz, doi directori câștigă anual peste 3.000.000 de lei brut fiecare, adică mai bine de 250.000 de lei net în fiecare lună. Pe locul următor se află un director de la Nuclearelectrica, care primește peste 2.000.000 de lei brut pe an. Nici Hidroelectrica nu se lasă mai prejos: cinci directori încasează fiecare aproximativ 2,3 milioane de lei anual, ceea ce înseamnă că, doar pentru conducerea companiei, se plătesc aproape 12 milioane de lei în fiecare an.

Consiliile de Administrație, la fel de profitabile

Raportul guvernamental face lumină și în privința indemnizațiilor acordate membrilor Consiliilor de Administrație. La Transgaz, acestea variază între 30.000 și 80.000 de lei pe lună, în funcție de responsabilități. În Transporturi, situația este similară: la Grupul Exploatare și Întreținere Palat CFR, directorul are un venit lunar de 28.000 de lei, iar la Compania Națională Aeroporturi București, sumele urcă până la 70.000 de lei lunar.

Diferențe uriașe între conducere și angajați

Publicarea acestor cifre arată o realitate greu de ignorat: veniturile celor aflați la vârful companiilor de stat depășesc cu mult salariile angajaților obișnuiți. Documentul relevă o diferență semnificativă între aceste două categorii, în contextul în care salariul mediu din România este mult inferior sumelor menționate. În unele cazuri, un director câștigă într-o lună cât un angajat în câțiva ani.

Impact asupra bugetului public

Conform datelor incluse în raport, o parte din aceste indemnizații este acoperită din bugetul de stat, iar restul din bugetul asigurărilor sociale, ceea ce sporește presiunea asupra finanțelor publice. Nivelul acestor cheltuieli atrage atenția asupra modului în care sunt distribuite fondurile publice și a eficienței cu care sunt administrate companiile controlate de stat.

