Astfel, cuantumul amenzilor pentru evitarea controlului, obstrucționarea acestuia, neoprirea la semnalul regulamentar al personalului cu atribuții de control sau refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire sau măsurarea dimensiunilor crește de la nivelul actual de 10.000–20.000 lei la un interval de 15.000–30.000 lei.

Actul normativ aprobat joi aduce modificări Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, care reglementează regimul drumurilor.

Conform unui comunicat al Executivului, măsura are drept scop protejarea infrastructurii rutiere împotriva efectelor generate de circulația vehiculelor care depășesc masele maxime admise și creșterea siguranței rutiere pentru vehiculele de mare tonaj.

„Drept consecinţă a intrării României în Spaţiul Schengen terestru, este necesară abrogarea prevederilor referitoare la verificarea şi vizarea documentului care permite accesul la reţeaua rutieră pe sensul de intrare/ieşire în/din România pentru toate vehiculele de transport marfă, indiferent de statul de înmatriculare şi de graniţa internă sau externă UE”, a amintit Guvernul.

Măsuri pentru împiedicarea tranzitării României de vehicule care depășesc înălțimea maximă admisă

Ordonanța prevede măsuri menite să împiedice tranzitarea României de către vehicule care depășesc înălțimea maximă admisă pe anumite sectoare de drumuri naționale.

Actul normativ stabilește cadrul pentru controlul circulației vehiculelor care depășesc masele sau dimensiunile maxime admise, realizat de reprezentanții administratorului drumurilor de interes național, precum și sancționarea încălcărilor, utilizând sisteme certificate de cântărire în mișcare (WIM – Weigh in Motion).

Ordonanța include și creșterea lungimii maxime permise pentru un convoi format din vehicule care depășesc masele și/sau dimensiunile admise, de la 75 m la 200 m. Guvernul a explicat că această măsură va avea un impact pozitiv „major” și „imediat” în accelerarea construirii capacităților de producție a energiei electrice din surse eoliene.