Experții GNM au elaborat în premieră un set de 12 ghiduri utile, destinate agenților economici care dezvoltă activități cu potențial impact asupra mediului.

Astfel, pentru prima dată în istoria GNM, agenții economici (companii noi sau operatori care intenționează să își extindă activitatea) pot găsi, structurat și într-un singur loc, informațiile, sprijinul și consultanța care îi vor ajuta să respecte legislația de mediu și să înțeleagă ce anume trebuie să facă pentru a reduce impactul pe care activitatea lor o are asupra mediului, au transmis, marți, reprezentanții instituției, într-o postare pe Facebook.

”Ghidurile elaborate de experții GNM reprezintă o linie de suport pe care o oferim operatorilor economici. Obiectivul nostru nu este de a aplica sancțiuni sau contravenții, ci de a proteja atât mediul cât și populația prin prevenție, informații corecte și educare publică. Îndemn toți agenții economici, în special cei care intră acum pe piață, să studieze aceste ghiduri utile”, a declarat Comisarul General al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan.

Potrivit sursei citate, de astăzi, oricine este interesat poate accesa oricând informații clare privind conformitatea cu legislația națională și europeană, în cadrul celor 12 ghiduri publicate pe site-ul institutiei https://www.gnm.ro/ghid.php

Ghidurile GNM conţin informații utile încă din momentul alegerii unei locaţii și al stabilirii codurilor CAEN.

În elaborarea ghidurilor, au fost urm[rite cele mai bune practici privind organizarea activităţii, fiind incluse recomandări privind gestiunea deşeurilor (raportări şi declaraţii), taxele aplicabile, autorizaţiile necesare.

"Nu ne-am limitat însă la reglementările de mediu (ANMAP, ANAR), ci am inclus informații privind autorizaţiile emise de către alte autorităţi (autorități locale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, DSP și multe altele)", transmit cei de la GNM.

Operatorii economici găsesc în aceste ghiduri, detaliat și clar, aspectele urmărite de GardaNațională de Mediu în cadrul controalelor pe care le efectuează.

Potrivit reprezentanților GNM, respectarea ghidurilor echivalează, practic, cu o reducere a riscului de a fi sancționat.

"GNM este o instituție care contribuie la procesul de aderare a României la OECD. Continuăm să răspundem la recomandările stabilite de reprezentanții acestei organizații, iar pachetul de ghiduri publicat astăzi se înscrie în acest angajament", mai arată sursa citată.

Activitățile cuprinse în pachetul de ghiduri publicat de GNM:

- Distribuţie carburanţi;

- Service şi spălătorii auto;

- Şantiere de construcţii;

- Fabricare a cimentului;

- Comerţ gaze fluorurate;

- Activităţi de Depozitate deşeuri;

- Gestiunea deșeurilor de baterii și acumulatori;

- Colectare, valorificare și eliminare deșeuri periculoase;

- Deșeuri din echipamente electrice și electronice ;

- Reciclare și salvare a mașinilor uzate (Vehicule scoase din uz);

- Transfer deşeuri;

-Incinerare deşeuri.

Toate aceste ghiduri se află pe site-ul Gărzii Naţionale de Mediu, mai arată reprezentanții instituții.