„Sunt Viktor Orban al României, pentru ca AUR si Fidesz au aceeași ideologie", susține George Simion. Declarația a fost făcută într-o publicație din Ungaria.

George Simion se compară cu premierul ungar Viktor Orban și spune că AUR și Fidesz au aceeași ideologie.

Co-presedintele AUR a făcut mai multe declarații pe tema asemănării dintre ideologia partidului său și a celui condus de premierul Orban într-un interviu al publicatiei maghiare Azonnali, potrivit ziare.com.

"Pentru noi are o valoare de model insusi Fidesz, deoarece sustine pastrarea radacinilor crestine ale Europei”, a declarat Simion.

"Am citit declaratia comuna de valori apartinand lui Orban, Salvini, Meloni si multor alti politicieni - daca ne vom aduna mai multi pentru sustinerea acestor valori comune, am putea avea un grup puternic. Daca ne vom rupe in trei parti, nu ar fi ceva bun (...) Fiecare partid suveranist, patriot si crestin trebuie sa faca aceeasi politica la nivel unional", a declarat Simion.

Liderul AUR susține că premierul Viktor Orban este un model pentru el, pentru ca "s-a ridicat pentru poporul său", mai scrie ziare.com.

„În general, el crede că cele mai bune politici sunt cele facute de guvernele de la Budapesta, Varsovia si Ljubljana", afirmă liderul AUR în interviul citat.

Motivul pentru care Simion consideră Fidesz un model pentru AUR este legat de susținerea drepturilor minorităților din diaspora. Acesta a afirmat că este exemplificativ modul in care guvernul maghiar sustine drepturile minoritatii maghiare din Voivodina, Transcarpatia si susține că și Guvernul României ar trebui sa faca acelasi lucru cu romanii din Ungaria, Serbia si Ucraina.