”Un primar de AUR aici care s-a hotărât să pornească al doilea șantier aici. L-am întrebat dacă l-a pus cineva, dacă te-a obligat cineva, domnule primar Miron, cum de v-ați gândit?. (...)

Au fost mulți influenceri din ăia cu ND, care săptămâna trecută întrebau unde e Georgescu, unde e Simion, dar ce fac? Au venit să își facă poze.

Hai să vă vedem! Mândruță, lasă sarmala aia că ți-a rămas în gât și vino. Sunt convins că dacă faci tu un apel se construiește o casă și prin susținătorii tăi.

Pune-ți companiile alea care jefuiesc România, Raiffeisen, OMV, Apa Nova, toți ăștia care sunteți cu Slava, nu v-am văzut săptămâna trecută. Vreau să vă văd”, a declarat George Simion.