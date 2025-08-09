George Simion pune umărul la reconstrucția Broșteniului! Președintele AUR lansează o nouă provocare

Președintele AUR, George Simion, participă la reconstrucția orașului Broșteni, grav afectat de inundațile devastatoare de la finalul lunii iulie și a lansat, sâmbătă, o nouă provocare pentru influencerii care l-au susținut pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale. 

”Un primar de AUR aici care s-a hotărât să pornească al doilea șantier aici. L-am întrebat dacă l-a pus cineva, dacă te-a obligat cineva, domnule primar Miron, cum de v-ați gândit?. (...)

Au fost mulți influenceri din ăia cu ND, care săptămâna trecută întrebau unde e Georgescu, unde e Simion, dar ce fac? Au venit să își facă poze.

Hai să vă vedem! Mândruță, lasă sarmala aia că ți-a rămas în gât și vino. Sunt convins că dacă faci tu un apel se construiește o casă și prin susținătorii tăi.

Pune-ți companiile alea care jefuiesc România, Raiffeisen, OMV, Apa Nova, toți ăștia care sunteți cu Slava, nu v-am văzut săptămâna trecută. Vreau să vă văd”, a declarat George Simion. 