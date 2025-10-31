Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, liderul AUR a făcut din nou cunoscut avertismentul pe care l-a lansat încă din lunile aprilie și mai, în timpul campaniei pentru alegrile prezidențiale, că trupele americane vor fi retrase din România de către Administrația Trump.

„Mi se pare periculos să nu mai avem trupe americane în Rpmania și sunt singurul candidat care poate opri acest lucru. Suntem aliații firești, naturali, suntem aliniați ideologic la Partidul Republican, la mișcarea MAGA. Nu știu la ce s-ar fi așteptat unii și alții care au dat lovitura democrației pe 6 decembrie din partea SUA să nu reacționeze, să nu retragă trupe.”, a declarat George Simion pe 15 aprilie 2025.

„Sunt singurul lider politic relevant din România care are relații în administrația Trump, așa că doi piloni din cei trei importanți pentru strategia noastră de securitate, parteneriatul strategic cu SUA , apartenența la NATO și păstrarea trupelor NATO în România pot fi asigurate doar de mine.”, a declarat Simion pe 6 mai 2025.