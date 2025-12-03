Liderul AUR a subliniat că pentru ca moțiunea să treacă este nevoie de 233 de voturi în Parlament, iar formațiunea sa dispune de 90 de parlamentari. Cu toate acestea, o mișcare surprinzătoare pentru ca moțiunea să aibă câștig de cauză se poate dovedi rezultatul alegerilor parțiale locale de duminică:

„Ca să putem da jos guvernul avem nevoie de 233 de parlamentari. Da, vom depune moțiune de cenzură în această vineri, domnul Piperea împreună cu domnul Peiu, împreună cu alți specialiști din partidul nostru au redactat moțiunea de cenzură, știți bine că la fiecare asumare a răspunderii au stat în bancă parlamentarii puterii răspunzând „Prezent nu votez”. Această moțiune va fi votată săptămâna viitoare. Sunt tare curios cei care spun că habar nu aveau că se măresc impozitele pe clădiri și impozitele locale cu 70% și că habar nu aveau de impozitele pe magazii, solarii și pătule.

Cum vor vota la această moțiune: Sorin Grindeanu, președintele PSD, a spus că nu va susține moțiunea. Așa că sunt 2 opțiuni pe care le tot aud și mie, ca lider al opoziției, îmi tot vin cred că zilnic, din oră în oră: Scoateți oameni în stradă și dați jos guvernul printr-o moțiune de cenzură. Depunem această moțiune de cenzură, de scos oamenii în stradă i-am scos și îi vom mai scoate. Cred că soluția în acest moment sunt alegerile anticipate. Noi avem 90 din cei 233 de parlamentari de care este nevoie, ar fi fost nevoie de luciditate și de mai puțină dezbinare în momentul 1 decembrie. Exact acum un an, niște alegeri pe care nu înțeleg de ce nu au fost anulate, din moment ce alegerile prezidențiale au fost anulate, probabil ei s-au văzut cu sacii în căruță, adică toate partidele sistemului au încropit o majoritate

Singura șansă reală ca această moțiune să treacă săptămâna viitoare este dacă oamenii, într-un număr covârșitor, o parte din poporul român, adică cei care pot vota la Buzău și la București, vor face o schimbare și nu vor mai vota cu acești candidați ai puterii. Mai sunt alegeri în alte comune, mai avem și la Lumina, și la Găești, și în Mihai Eminescu candidați, suntem prima forță politică a românilor, dar ne trebuie reprezentare în Parlament. Mulți așteaptă „Faceți ceva, voi de la AUR”. Degeaba avem 40% în sondaje dacă acest 40% nu se translatează într-un vot pe candidatul nostru la București, Anca Alexandrescu, și pe candidatul nostru de la Buzău, Ștefan Avrămescu.

Eu cred că acest guvern o să cadă doar dacă Anca Alexandrescu iese și am văzut disperarea în ultimele 5 zile, am văzut multe manipulări, multe săgeți către mine, că Simion nu o mai susține pe Anca Alexandrescu pentru că se teme de șefia partidului. Asta e ultima noastră problemă și nu de șefia partidului suferim, ci de oamenii pe care i-am văzut astăzi la Vadul Pașii, în Buzău. Bătrânii noștri se tem să dea drumul la căldură în casă pentru că se gândesc cât o să le vină factura. Nu pot să își cumpere lemne. Am văzut oameni care nu își pun produsele în coș la supermarket și nu au bani să își plătească factura.

Vedem agricultorii care și așa erau în pericol pentru că nu au unde să își vândă marfa, pentru că accesează dobânzi cămătărești, pentru că nu au irigații, acum că sunt amenințați cu aceste taxe pentru solarii, puse de noua guvernare. După mărirea TVA-ului au găsit soluția minune. Eu știu că un guvern normal la cap ar da bani oamenilor să-și facă solarii și să producă în România, nu îi impozitează în plus. Sunt foarte multe probleme și tocmai de aceea am văzut cât de disperat este sistemul la Alba Iulia ca noi să nu ne unim. Nu m-am revoltat public și eu, înainte să îmbrac haina aceasta de lider al opoziției și de om politic, sunt zeci de imagini cu mine cu diferite conflicte cu jandarmeria. Am preferat ca de Ziua Națională să nu îndemn oamenii să huiduie și să nu stârnesc conflicte suplimentare, cum ar fi fost cazul dacă eram activist civic sau orice altceva, pentru ce s-a întâmplat la Alba Iulia, pentru că foarte mulți din sistem, pentru că nu mă refer numai la forțe de ordine, ci mă refer la anumiți lideri închipuiți, nu au vrut ca suveraniștii să arate câți au fost și cred că au fost vreo 50.000 de patrioți la Alba Iulia, veniți special pentru a marca momentul. Am văzut un spectacol înfiorător, groaznic, la multe trusturi de presă care, din scandaluri și din minciuni de genul că am plătit participanții cu 100 de lei și cu o chiflă și un hamburger, nu ne-au scos, de dimineața până seara, de Ziua Națională, ei au turuit acest lucru.

Suntem un partid mare și îmi cer scuze membrilor și simpatizanților AUR care au venit la Alba Iulia și au fost denigrați în felul acesta. Marea majoritate dintre ei și-au plătit drumul la autocar pentru a fi de Ziua Națională la Alba Iulia. Felul în care se încearcă scindarea noastră, felul în care, inclusiv pentru votul de duminică, se aruncă fel de fel de fumigene este dovada cea mai mare că sunt speriați de noi și de românii care o să iasă la vot duminică. Și de data asta nu mai pot vota ca la prezidențiale, 3 milioane pe listele suplimentare, acum votezi unde ai domiciliul”, a spus George Simion la Realitatea Plus.

