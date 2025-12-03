”Sunt presiuni mari, la Buzău, ca directorii, profesorii, să nu cumva să voteze AUR. Este interzis să se voteze AUR că e pericol mare.

Și la București au început de câteva zile: Candidatul susținut de AUR. Da, e un candidat asumat de noi, nu vom da înapoi.

Sunt multe presiuni, sunt foarte mulți oameni care ar vrea să ne dezicem. Nu ne dezicem, avem candidați redutabili. (....)

Duminică sunt alegeri parțiale, e șansa să dăm acest Guvern jos. Eu îmi fac datoria că fac parte dintr-o formațiune politică în plină lovitură de stat și în plină confiscare a puterii de cei care sunt speriați că vai, candidatul susținut de AUR are șanse.

Da, avem șanse pentru că oamenii s-au săturat și datoria mea nu este să abandonez, să renunț sau să îi las pe alții sau să îi las pe alții să ne dezbine.

Datoria mea este să merg mai departe. Duminică este datoria voastră să mergeți la vot”, a declarat George Simion pe Facebook.