„Am văzut la Antena 3 un fost colonel SRI cum răspândește minciuni că l-ar fi invitat filiala noastră AUR din Vâlcea să vină la Alba Iulia pentru 100 lei, pentru o chiflă și un hamburger, aceeași minciună care a fost rostogolită în ultimele zile. Îmi cer scuze pentru membrii și simpatizanții AUR care sunt jigniți în fel și chip, la fel cum sunt și eu jignit pentru felul în care am fost plimbați, batjocoriți astăzi în intervalul 9:30–10:30, special prin șanțurile cetății, pentru ca noi 15.000 de oameni să nu ne alăturăm cu celelalte zeci de mii de oameni care erau la Alba Iulia. Îmi pare rău pentru felul în care sistemul caută să denigreze. A venit un băiat tulburat cu o hârtie în mână și cică gata, au fost incidente. Nu au fost incidente. Suveraniștii au aplaudat, s-a scandat, s-a făcut Hora Unirii, nu s-a huiduit imnul național. Nu a făcut Nicușor Dan nicio baie de mulțime. De la Iohannis la Nicușor Dan nu e nicio schimbare. Noi nu am fost invitați la Cotroceni, nici nu aveam ce căuta ca să nu se interpreteze într-un fel, nici nu am stat la tribuna oficială în timpul paradei, nici nu am fost acolo, pentru că eram sigur că o să înceapă cu genul ăsta de minciuni, că Simion i-a incitat.”, a declarat George Simion.

Simion a clarificat relația cu Călin Georgescu, transmițând că manifestația acestuia a făst una pașnică, demnă și patriotică și asigurând că cei doi nu se evită. Liderul AUR a adăugat că jandarmii nu le-au permis manifestanților AUR să se întâlnească și să își dea mâna cu manifestanții care erau alături de Călin Georgescu.

„Manifestația desfășurată de domnul Călin Georgescu a fost una pașnică, demnă, patriotică, noi nu ne evităm între noi. Toate aceste minciuni, dragi prieteni, pe care le vedeți de dimineața până seara, pregătite, aranjate, sunt făcute ca voi să vă pierdeți încrederea și ca polul suveranist să nu fie învingător în alegeri, să rămână tot ei, cu partidele lor obosite care introduc taxe inclusiv pe magazii ale țăranilor, pe solarii și pe tulpini.

Toate aceste diversiuni la adresa noastră, cum vedeți fel și fel de comentarii false – cum a trădat ăla, cum am trădat eu și așa mai departe – vin exact pentru ca românii să nu mai declare în sondajele de opinie 40% că votează cu AUR, ca românii duminica viitoare să nu meargă la Buzău, la București, la Găești și să pună ștampila împotriva guvernului. Asta e tot. Îmi pare rău sincer, după un congres frumos pe care l-am avut ieri, că membrii noștri nu au putut să își dea mâna cu ceilalți suveraniști și au fost batjocoriți. Le mulțumesc din suflet celor care mi-au scandat numele azi, le-am făcut semn să nu o facă, pentru că astăzi este despre Ziua Națională. Sunt mândru de voi, de sacrificiile pe care le faceți și mergem până la capăt.”, a încheiat George Simion.