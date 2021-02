Realitatea PLUS

"Mafia padurilor, care dupa ceea ce spune DIICOT-ul a otravit cu mercur un ministru in functie din statul roman, pe dna Doina Pana. Pentru ca a deranjat mafia padurilor. Mai avem un activist de mediu care e paralizat intr-un pat de spital in acest moment dupa ce, luni de zile, a fost atacat de hotii de paduri din Bucovina. Pe baiatul asta il cheama Bodnar. A luptat cu mainile goale impotriva mafiei padurilor", a spus George Simion, marți, la Realitatea PLUS, în emisiunea Legile puterii.

"Asta e peisajul in care te otraveste cu mercur, iti creeaza accidente de masina si iti distruge masina daca indraznesti sa te iei in piept cu mafia. Cu atat mai curajos este seful Corpului de Control, sa iasa public sa spuna asa ceva (ca sunt probleme grave, n.r.)", a mai spus Simion.