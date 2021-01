Doina Pană, detalii ȘOCANTE despre otrăvirea sa. Cine a vrut să îl elimine pe fostul ministru și ce simptome a avut

Realitatea Plus

Doina Pană a declarat că pentru ea este o certitudine că cei care au otrăvit-o fac parte din mafia pădurilor, motivul fiind măsurile luate în timpul mandatului său, care le-au produs pierderi de sute de milioane de euro.

”Eu am această certitudine și sper să se ajungă la momentul în care să se demonstreze acest lucru. Nu direct, dar prin persoane din anturajul meu.

Pentru mine a fost un șoc, știam că mă urăsc, că încearcă să mă discrediteze în toate felurile, dar nu m-am așteptat totuși să meargă atât de departe. Cu sănătatea mi-am revenit, dar psihic încă mai am nevoie de timp...

Au existat entități care pierdeau din cauza măsurilor luate de mine sute de milioane de euro. Au încercat să scape de mine în toate modurile, spunând inclusiv că măsurile pe care le iau încurajează tăierile ilegale.

Nu mă pot gândi în altă parte decât acolo. Este un gest... nu găsesc un termen care să îl catalogheze.

Există un bilanț trist în rândul celor care au apărat pădurile, doi morți au apărut după tentativa de otrăvire a mea, e clar că nu se dau în lături de la nimic.

Bănuiesc și cine a fost în spate și prin intermediul cui. Nu e o singură persoană. Din analize a reieșit că a fost ceva programat, nu o singură doză. Când vorbim de acest lucru e clar că există o mișcare în spate. Nu am putut să supăr pe nimeni în viața mea în așa hal decât pe cei pentru care doar banii contează”, a povestit fostul ministru.

Doina Pană a precizat că înrăutățirea stării sale de sănătate a reprezentat și motivul pentru care a părăsit funcția, la acel moment neștiind că a fost otrăvită. În legătură cu plângerea depusă la mai mult timp după primirea rezultatului analizelor, fostul ministru susține că la momentul respectiv nu a vrut să provoace un scandal internațional.

”Inițial am făcut plângere la poliție, de unde a fost trimisă la DIICOT. Regret că nu am făcut plângere în timpul mandatului, dar am zis să nu risc un scandal internațional, cu un ministru de guvern otrăvit.

Am demisionat în 3 ianuarie, când nu știam de unde îmi vine tot răul. Demisia mi-am dat-o din cauza stării de sănătate, aveam o presiune fizică uriașă, dificultăți de concentrare, stare de anxietate, îmi curgea sânge din nas noaptea. M-am tratat la mai multe clinici. Într-un final, cineva a avut ideea să mă trimită la toxicologie. În analizele curente care se fac nu se măsoară metale grele. În 15 ianuarie am aflat că sunt otrăvită.

Anul ăsta, din cauza pandemiei, audieri nu s-au prea putut face. A fost audiată foarte multă lume, aproape toți cei din jurul meu și mulți alții. Am răbdare, trebuie probe și chiar nu mă grăbesc. Am încredere în Dumnezeu și că, până la urmă, se va face lumină și se va afla adevărul”, a adăugat fostul ministru.

Doina Pană a mai subliniat că, de-a lungul timpului, a primit amenințări voalate, pe care nu le-a luat însă în seamă întrucât nu se gândea că lucrurile ar putea merge atât de departe.

”Nu am fost niciodată amenințată direct. Am fost, dar nu eu neapărat, a fost secretarul de stat la un moment dat cu un telefon care nu figura în agenda lui, în sensul că ”să nu meargă la vânătoare că nu se știe”... Chestiunile astea nu le-am luat în seamă”, a mai spus fostul ministru.