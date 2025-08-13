Ingrediente

500 g coacăze roșii (proaspete sau congelate)

500 g mure (proaspete sau congelate)

800 g zahăr

1 lingură zeamă de lămâie

(opțional) 1/2 păstaie de vanilie sau 1 linguriță extract natural.

Mod de preparare

Primul pas pentru prepararea gemului constă în pregătirea fructelor. Curăță fructele bine de codițe și impurități, spală-le în apă rece și lasă-le la scurs într-o sită.

Cum prepari gem de coacăze cu mure

După ce s-au scurs bine pune fructele într-o cratiță largă cu baza groasă. Adaugă zahărul și zeama de lămâie și amestecă ușor pentru a pătrunde bine zahărul printre fructe.

Lasă fructele la macerat timp de 30 de minute, pentru a se forma suficient suc.

Apoi așază cratița la foc mediu și fierbe fructele timp de 30–40 de minute. Amestecă ocazional și îndepărtează spuma formată. Gemul este gata când scade și capătă o consistență legată. Poți face testul picăturii pe o farfurie rece: dacă nu se prelinge, este legat.

Dacă vrei un gem mai fin (fără sâmburi), după 15–20 de minute de fierbere, pasează amestecul printr-o sită de inox sau cu ajutorul unui pasator, apoi continuă fierberea până se leagă.

Descoperă și o rețetă de gem de zmeură fără semințe sau jeleu de zmeură.

Toarnă gemul fierbinte în borcane sterilizate, închide-le imediat cu capacele aferente și întoarce-le cu capacul în jos. Lasă-le așa timp de 5 minute pentru a crea vacuum. Apoi întoarce-le normal și acoperă-le cu o pătură groasă. Lasă borcanele cu gem de coacăze cu mure sub pătură până când sunt bine răcite. Etichetează-le și transferă-le în cămară.

Întrebuințări ale gemului de coacăze cu mure

Este un gem ideal pentru a fi folosit ca umplutură pentru prăjituri cu foi sau fursecuri linzer.

Poate fi folosit și ca glazură pentru cheesecake sau torturi cu cremă de vanilie.

Merge foarte bine adăugat în iaurt sau granola.

Este ideal ca umplutură pentru clătite sau gogoși.

Cel mai frecvent va fi servit pe pâine cu unt, alături de brânză proaspătă sau chiar de brânzeturi maturate.