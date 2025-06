Aproape de un an Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor funcționează degeaba. S-a ajuns în această situație, după ce ministerul agriculturii a suspendat lansarea rachetelor antigrindină. Peste 60 de angajați încasează lunar leafa, chiar dacă nu fac nimic. Mai mult, directorul autorității are un salariu de 23 de mii de lei lunar, dar el nu are nicio activitate.