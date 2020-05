Testarea în masă pentru COVID-19 în București, adoptată de CGMB

Primarul general al Capitalei sustine ca aceasta testare nu este "mita electorala" - asa cum o acuza PNL - ci ar fi absolut necesara si nu suporta amanare. In plus, Firea arata ca a propus aceste proiecte chiar la cererea cetatenilor, pe care autoritatile sanitare "nu i-ar fi bagat in seama".

Reamintim ca, in ultima luna, Gabriela Firea a propus mai multe proiecte de testare in masa pentru bucuresteni. Unul presupunea testarea rapida a 20.000 de persoane si care, potrivit primarului general, mai asteapta doar aviz de la DSP.

Al doilea - cel care prevede testarea serologica a 11.000 de bucuresteni - a fost adoptat luni, pe 11 mai, in Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) cu 30 de voturi "pentru", 6 "impotriva" si 11 abtineri.

Inca de la inceputul sedintei de Consiliu General de luni, grupul PNL a sustinut ca testarea in masa este "mita electorala".

Gabriela Firea, a spus, insa, ca nici vorba nu poate fi despre asa ceva, iar proiectele trebuie sa continue.

"A venit timpul sa fim langa bucurestenii care nu sunt simptomatici, care nu au intrat in contact cu persoane infectate si care nu au fost carantinati.

Vorbim despre o testare care ne va da imaginea infectarii din acest moment. Si vom putea lua cele mai bune masuri de relaxare, alaturi de autoritatile nationale. PMB prin ASSMB va realiza parteneriate cu toate spitalele de stat si private care vor dori si care detin aparate PCR avizate de Ministerul Sanatatii si de DSP. Dupa incheierea parteneriatelor, in cateva zile, vor realiza platforma pe care se vor putea inscrie bucurestenii care vor dori sa fie testati serologic. Se vor folosi teste PCR, cele folosite in acest moment in intreaga lume. Si care se realizeaza in cateva ore. Daca acum o luna s-a spus ca nu e momentul potrivit pentru testarea aceasta, ca trebuie sa lasam cateva saptamani de la inceputul pandemiei. Ei bine, a trecut acea perioada. Daca mai asteptam, va fi prea tarziu. Vorm avea prea multi asimptomatici care vor putea raspandi boala. Sa spunem ca nu mai sunt asa de multe persoane in carantina. Nu mai sunt 2.000, ca acum cateva luni, ci doar 300-400 de persoane. Iar in Bucuresti se fac cateva sute de teste, desi capacitatea este de 3.500 - 4.000 de teste. Deci nu vom aglomera laboratoarele cu testele noastre pentru populatie. Nu-i tinem pe hol pe cei simptomatici, cum s-a zis. Nu dam bani si nici bonuri. E vorba despre decontarea catre spitalele partenere. 200 de lei e suma pe care o deconteaza CNAS pentru testare", a spus Gabriela Firea, citata de ziare.com.

Primarul general al Capitalei a spus ca si cele circa 20.000 de teste rapide cumparate de PMB si cele 6 primarii de sector vor fi folosite, dar intr-un proiect separat de testare.