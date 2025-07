Fructele perfecte pentru un creier sănătos

Primul astfel de fruct gustos la care putem apela pentru a oferi o mână de ajutor creierului nostru este, potrivit renumitului medic, mango. Conform csid.ro, acest fruct este bogat în vitamina C și va ajuta la protejarea neuronilor cât și la susținerea sistemului imunitar.

În plus, mango are și un conținut ridicat de beta-caroten și antioxidanți, care vor reduce semnificativ stresul oxidativ. Cum acesta contribuie la îmbătrânirea creierului, este important să consumăm alimente care îl vor ține sub control.

Avocado este o alegere ideală pentru creier

Celălalt fruct exotic foarte bun pentru creier este avocado. Acesta conține grăsimi „bune”, mononesaturate, similare cu cele pe care le vom întâlni în uleiul de măsline. În plus, acest fruct contribuie la menținerea elasticității membranelor celulare.

Avocado are și un conținut ridicat de vitamina E, datorită căreia va contribui la protejarea împotriva degradării neuronale. Aceste două fructe sunt foarte bune pentru creierul nostru, motiv pentru care ar trebui să încercăm să le introducem cât mai des în dieta noastră.

În plus, mango și avocado sunt și foarte ușor de găsit în România, iar gustul lor este unul de care mulți oameni se îndrăgostesc încă de la prima înghițitură.