Zeci de mii de francezi au ocupat joi străzile, continuând seria de proteste împotriva planurilor de reformă și reducerilor bugetare anunțate de guvernul de la Paris. Atmosfera tensionată i-a determinat pe oficiali să mobilizeze nu mai puțin de 5.000 de polițiști, în încercarea de a ține sub control eventualele violențe. În trecut, manifestațiile similare s-au soldat cu persoane rănite și cu sute de arestări.

La Paris, forțele de ordine au efectuat arestări preventive, vizând participanți suspectați de comportament violent. Printre cei ridicați s-au aflat și mai mulți elevi ai unui liceu, precum și un bărbat care avea asupra lui un lanț și substanțe iritante. Autoritățile au transmis că măsurile au fost necesare pentru a împiedica escaladarea confruntărilor. Cel mai amplu marș din acea zi a fost programat chiar în capitală, cu punctul final în apropierea Turnului Eiffel, simbol al Franței și loc strategic pentru vizibilitatea demonstrației.

Presiunea străzii asupra guvernului condus de Sébastien Lecornu

Nemulțumirile vizează atât reducerile bugetare, cât și noile măsuri fiscale incluse în planurile guvernului. Premierul Sébastien Lecornu analizează mai multe scenarii pentru a liniști protestatarii. Printre acestea se află „scutiri de impozite și o reducere a contribuțiilor sociale” pentru orele suplimentare, dar și o posibilă diminuare a impozitului pe venit pentru cupluri. Aceste propuneri sunt văzute drept concesii menite să reducă tensiunile, însă rămâne de văzut dacă vor fi suficiente pentru a calma străzile.

O mobilizare de amploare fără precedent în ultimele săptămâni

Săptămânile recente au adus manifestații de o intensitate rar întâlnită. Aproape un milion de persoane au protestat în întreaga țară, iar multe dintre marșuri s-au transformat în confruntări dure între demonstranți și forțele de ordine. Parisul și alte mari orașe au fost scenele unor ciocniri soldate cu zeci de răniți și cu sute de arestări. Escaladarea tensiunilor a determinat guvernul să adopte măsuri mai drastice de securitate pentru a evita repetarea scenariilor violente.

