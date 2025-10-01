Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a anunţat miercuri într-un interviu acordat ziarului german „Frankfurter Allgemeine Zeitung” că va ţine la începutul anului 2026 un discurs despre doctrina nucleară franceză, care este „în curs de actualizare”, relatează AFP.

„Lucrez în prezent la actualizarea doctrinei noastre şi doresc să aprofundez dialogul strategic cu europenii care doresc acest lucru. Oricum, există o dimensiune europeană încă din 1962”, a declarat preşedintele francez, a cărui ţară este singura din Europa, alături de Regatul Unit, care deţine bomba atomică.

Chestiunea extinderii descurajării nucleare franceze la alte ţări europene a căpătat importanţă în ultimele luni, în contextul în care unii se tem că nu vor mai putea conta pe protecţia americană în viitor. Cancelarul german, Friedrich Merz, s-a declarat în favoarea unei dezbateri pe această temă.

Emmanuel Macron urmează să se deplaseze vineri la Saarbrücken, în Germania, pentru Ziua Unităţii Germane, la 35 de ani de la reunificare, la invitaţia omologului său Frank-Walter Steinmeier şi în prezenţa cancelarului german.

Pe de altă parte, Kremlinul a semnalat recent că vrea ca arsenalele nucleare ale Franţei şi Germaniei să fie puse la socoteală în discuţiile pe tema reducerii armelor nucleare strategice. Aceste negocieri trebuie să aibă loc mai întâi între Rusia şi SUA, dar arsenalele Marii Britanii şi Franţei vor trebui în cele din urmă incluse în negocieri, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters.

Franţa şi Marea Britanie, care nu au fost niciodată părţi la tratatul New START sau la tratatele precedente, au arsenale mult mai mici decât SUA şi Rusia, cuprinzând între 250 şi 300 de focoase nucleare fiecare.