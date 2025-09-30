În ultimele săptămâni, în marile orașe din Franța au avut loc o serie de proteste violente. Francezii au cerut inclusiv ca Emmanuel Macron să plece din fruntea țării din cauza măsurilor de austeritate pe care le urmărea prin guvernele sale. Peste un milion de francezi au ieșit în stradă pe 18 septembrie la cea mai mare revoltă din acest an după ce regimul său pregătea tăieri drastice de salarii și demisii în lanț.

Cu o săptămână înainte, cea mai mare mișcare de pe rețelele sociale „blocăm tot” a scos în stradă sute de mii de tineri francezi.

Cu toate acestea, președintele francez ignoră în totalitate manifestațiile. În zilele în care tensiunile erau la cote maxime în țara sa, Macron și soția lui, Brigitte se pregăteau să prezinte mai multe dovezi fotografice în cadrul unui proces din SUA pentru a demonstra că prima doamnă a Franței este o femeie din punct de vedere biologic. Totul după ce o influenceriță americană a susținut de nenumărate ori că soția lui Macron s-a născut bărbat.

Chiar dacă francezii nu mai au încredere în Macron, acesta nu a ezitat să ofere lecții de democrație României și Moldovei.

Mai mult, acesta s-a implicat activ în alegeri și chiar a discutat cu Nicușor Dan cu doar câteva zile înainte de turul doi. Iar pentru a se asigura că Maia Sandu câștigă alegerile, Macron s-a dus la Chișinău să țină un discurs în limba română.