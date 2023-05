Violențele continuă împotriva reformei pensiilor pornite de guvernul lui Macron. Protestatarii l-au înconjurat pe ministrul Transporturilor, iar acesta a încercat să îi liniștească invitându-i la negocieri. Sindicatele amenință cu greve în masă.

Acesta este momentul în care protestatarii francez descind în forța la sediul Comisiei Europene de la Paris. Manifestanții sunt în mare parte angajații din transporturi care se opun vehement reformei pensiilor inițiate de Macron.

Protestatarii au intrat cu torțe, iar agenții de securitate au fost copleșiți de sutele de oameni furioși. Ministrul Tranporturilor a fost înconjurat și a încercat să liniștească manifestanții.

„Împreună cu liderii sindicali încercăm să ajungem la masa negocierilor și să dialogăm”, spune Clement Beaune, ministrul Transporturilor din Franța, înconjurat de protestatari.

Întreaga lege a pensiilor a fost modificată la recomandarea Comisiei Europene. Oamenii sunt furioși că vârsta de pensionare a fost mărită de la 62 la 64 de ani.

Zeci de lucrători feroviari au făcut un foc de tabără în fața gării Lyon din Paris. Protestatarii au încercat să întrerupă conferința Ministerului Transporturilor și au blocat bulevardul Champs Elysees.

Protests against pension reform continue in Paris.



Today, railroad workers blocked a police checkpoint in Paris and invaded the Champs Elysees.



The protesters tried to disrupt the conference with the participation of the Minister of Transport of France. pic.twitter.com/0JUL0hSRVP