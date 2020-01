FOTO+VIDEO Minor găsit MORT, pe malul râului Olt!

La solicitarea IPJ a participat si ISU Brasov la actiunea de cautare a celor doi copii de azi noapte. Totodata pe langă fortele MAI au participat si membri de la Asociatia 4×4 Rescue, scrie Realitatea de Brașov.

Azi noapte a fost gasit unul dintre copii, pe malul râului Olt, de catre pompierii care au participat la cautări. Copilul a fost resuscitat de catre personalul medical dar din pacate nu a raspuns manevrelor de resuscitare si a fost declarat decedat.

In aceasta dimineata s-au reluat cautarile. La actiunea de cautare participa si 4 scafandrii de la ISU Brasov.

Știre inițială:

Echipe operative formate din polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov-Secția 6 Poliție Rurală Hoghiz, Serviciul de Investigații Criminale, Serviciul de Ordine Publică, Poliția Făgăraș, Secția 3 Politie Rurala Voila, Serviciul Criminalistic, efective din cadrul ISU Brașov, jandarmi din Grupării Mobile de Jandarmi Brașov și din cadrul IJJ Brașov si echipaje SMURD, precum și voluntari s-au format in echipe si au desfasurat activitati de cautare pe raza localitatii Bogata, a localitatilor invecinate, precum si pe cursurile de apa a raului Bogata si a raului Olt. In jurul orelor 22.00, unul dintre cei doi minori a fost gasit in albia raului Olt, acesta fiind preluat de un echipaj medical si transportat la spital. În continuare se efectueaza verificari si investigatii in vederea identificarii celui de-al doilea minor.