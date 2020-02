Fostul primar PSD al Piteștiului, condamnat! Tudor Pendiuc, 8 ani de închisoare pentru corupție

Fostul primar PSD al Piteștiului, Tudor Pendiuc, a fost condamnat, miercuri, la opt de închisoare, iar fiica sa, Emanuela-Elena Pendiuc, la cinci ani, de Tribunalul București, pentru infracțiuni de corupție privind modul în care a cumpărat 80 de autobuze în 2008.

Decizia din dosarul Publitrans nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel București.

E vorba despre un caz care se afla pe rolul instantelor de aproape cinci ani, din martie 2015.

Unul dintre cei mai longevivi politicieni romani dupa Revolutia din 1989, Tudor Pendiuc, a fost primar al orasului Pitesti timp de 6 mandate, din 1992 pana in 2016. El era judecat in acest caz pentru luare de mita si abuz in serviciu.

Fostul edil, afaceristii si directorii din Primarie care au fost gasiti vinovati in acest caz trebuie sa achite Consiliului Local Pitesti prejudiciul de 23.013.099,65 lei în dosarul Publitrans.

În același dosar au mai fost condamnați și oameni de afaceri și funcționari publici.

Potrivit procurorilor DNA, societatea de transport public local din Piteşti, SC Publitrans 2000 SA, deţinută în totalitate de Consiliul Local Piteşti, trebuia să înlocuiască parcul auto cu 80 de autobuze noi, ce urmau să fie achiziţionate de Consiliul Local.

Primarul Tudor Pendiuc, folosindu-se de pretextul inexistenţei fondurilor publice necesare achiziţionării celor 80 de autobuze, a făcut demersuri pentru a fi încheiat, executat şi prelungit un contract de asociere în participaţiune între SC Publitrans 2000 SA şi societăţile CNCD SA şi Girexim Universal SA, prin care bugetul local ar fi fost prejudiciat cu peste 5 milioane de euro (23.013.099,65 de lei).

În toamna anului trecut, cel care a fost 24 de ani la cârma Piteștiului, a fost fotografiat în timp ce mătura aleile din curtea Direcției de Sănătate Pitești. Pendiuc presta muncă în folosul comunității, decizie luată de instanță după condamnarea primită în „afacerea” asfaltării drumului spre vila fostei sale secretare.

A fost condamnat, pe 6 iunie 2019, de Curtea de Apel Pitești, la 2 ani închisoare cu suspendare în dosarul asfaltării drumului către vila fostei sale secretare. În hotărârea instanței, fostul edil a fost obligat și la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii pe o perioadă de trei luni de zile.