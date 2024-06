"Kovesi hotaraste cine traieste si cine moare. Legea i-a dat puterea asta. Am fost in conflict deschis cu Kovesi din 2007, de cand a venit procuror general", declara Alina Bica.

Fosta șefă a DIICOT Alina Bica, a cărei viață a fost distrusă de statul paralel, spunea într-o plângere că arestarea ei are la bază faptul că a instrumentat un dosar în care era vizat fratele Laurei Codruța Kovesi.



"Cred că acest aspect a fost determinant. În octombrie, noiembrie 2012, când mi-a fost repartizat acest dosar, au fost nume care mi-au spus că e un ghinion și nu și-ar dori să fie în locul meu. După ce am fost numită ca procuror-șef al DIICOT a existat o soluție ca să fie declinat dosarul către DNA și mi-aduc aminte că am refuzat să fac acest lucru, deoarece am crezut că e o stare de incompatibilitate. Nu am crezut că doamna Kovesi poate fi neutră în legătură cu fratele ei. Din ce am citit în presă, am înțeles că acest dosar a fost declinat la DNA și închis".



Plângerea a venit după ce Alina Bica a fost achitată într-un dosar în care inițial fusese arestată. De altfel, fosta șefă DIICOT a subliniat că Laura Codruța Kovesi a acționat în parteneriat cu generalul Coldea.



"Dupa o discutie foarte urata pe care am avut-o cu Coldea in biroul domniei sale, dupa ce am plecat din birou, a aparut articolul <<Laura Codruta Kovesi o va aresta pe Alina Bica>>", mai spunea fosta sefa a DIICOT.



Faptul că Laura Codruța Kovesi făcea dosare pentru a se răzbuna este confirmat și de fostul premier, Victor Ponta.



"E si o persoana care are foarte multe frustari. Frustarea fata de Elena Udrea sau de Alina Bica, era ceva ce noi stim. Nu ne-am gandit ca o sa le aresteze pentru frustrarile ei. La fel, frustarea fata de Sebastian Ghita sau de altii. Pana la urma nu e problema de persoana, ci daca un sistem lasa ca acesmenea persoane sa comita abuzuri fara sa faca nimic", spunea Ponta.

Și Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, a confirmat la Realitatea PLUS acuzațiile făcute de Bica.



"Elena era prietena cu Alina Bica. Alina Bica, care voia s-o nenoroceasca pe familia lu\" Codruta, si atunci Codruta a zis <<Stai ca va nenorocesc eu pe voi>>. Acest lucru, parerea mea ca a inceput cand Alina Bica i l-a arestat pe Berbeceanu, daca va aduceti aminte. Pai Berbeceanu era omul lui Codruta", a declarat Dorin Cocos.