„Câteva indreptari completări și comentarii la prima parte a interviului meu cu Anca Alexandrescu difuzat aseară la Realitatea TV:

1. Într-adevăr exprimarea mea referitoare la starea lui Rudel Obreja poate crea impresia greșită ca acesta a avut o slăbiciune emoțională datorată incarcerarii, nu asta am dorit să spun ci că era afectat de marea nedreptate care i s-a făcut prin încălcarea deciziei CCR în dosarul gala Bute din cauza căreia am fost din nou arestați cu atât mai mult cu cât nu se aștepta la această soluție abuzivă a instanței.

2. Când am spus ca justiția se face cu tot mai multă părtinire pe măsură ce urcăm în ierarhia instanțelor judecătorești am omis și ca astfel la ICCJ hotărârile se dau nu în funcție de lege ci de persoana judecată am omis sa spun că și aici sunt judecători care au făcut față presiunilor chiar și în vremurile de glorie a binoumului SRI-DNA și au continuat și continuă să judece cauzele curajos și corect și care merită tot respectul și încurajarea noastră.

3.Afirmația mea că la ANRP se cerea șpagă s-a referit la conducerea instituției nu la membrii consiliului de administrație motiv pentru care cei din CA care au fost acuzați au și fost achitați Ingrid Mocanu, Alina Bica, Horia Georgescu etc.

4. Invitații emisiunii care au comentat interviul meu pot avea dreptate cu lucrurile pe care au povestit că s-ar fi întâmplat în paralel cu cele dezvăluite de mine sunt bine venite orice informații noi despre activitatea statului paralel pentru a completa imaginea lui dar asta nu înseamnă că ceea ce eu spun devine mai puțin relevant, eu vorbesc despre ceea ce cunosc personal.

5. Evident că nu am spus tot ce știu nici nu aș fi avut cum într-un interviu fie el și de doua ore.

Stati linistiti, va mai urma!

6. Și nu în ultimul rând îmi exprim surprinderea față de supărarea și afirmațiile bunului meu amic Dorin Iacob pe care am crezut ca le-am lămurit și că a înțeles ca s-a aflat ani de zile într-o mare eroare punând pe seama mea plecarea sa din 2005 de la Cotroceni din funcția de consilier prezidențial, plecare petrecută înainte de venirea mea acolo cu atât mai mult cu cât eu nu îl cunoșteam decât din vedere la acel moment regret ca revenit în grupul larg al închipuiților care ma fac vinovată de diversele lor nereușite personale, pun pe seama recentei sale apropieri de Grupul de la Cluj această revenire.

De la 18:00 în această seară urmează partea a doua a interviului, să vă fie cu folos”, a anunțat Elena Udrea.