Fostă judecătoare de la Curtea de Apel Cluj, critici dure la dosarul lui Călin Georgescu

Fostă judecătoare de la Curtea de Apel Cluj, critici dure la dosarul lui Călin Georgescu. Foto/Inquam
Fostă judecătoare de la Curtea de Apel Cluj, critici dure la dosarul lui Călin Georgescu. Foto/Inquam

O fostă judecătoare de la Curtea de Apel Cluj aduce critici dure la dosarul lui Călin Georgescu. Aceasta a postat un mesaj pe pagina sa de socializare în care punctează mai multe erori produse în cazul plasării sub control judiciar al liderului suveraniștilor. 

Fosta judecătoare a acuzat că este un nonsens faptul că Georgescu ar fi încercat să câștige simpatia românilor cu ajutor rușilor.

Ea punctează că Adriana Stoicescu, colegă de breaslă la Curtea de Apel, ar fi fost pusă sub supraveghere tehnică pentru trei luni de un judecător ICCJ fără niciun motiv real!

Asta s-a întâmplat după ce judecătoarea implicată în dosarul lui Georgescu a fost acuzată că în anul 2019, când candidatura lui Călin Georgescu nu era în discuție, liderul suveraniștilor i-ar fi propus un post de ministru, pe care aceasta l-ar fi refuzat. 