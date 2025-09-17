Fosta judecătoare a acuzat că este un nonsens faptul că Georgescu ar fi încercat să câștige simpatia românilor cu ajutor rușilor.

Ea punctează că Adriana Stoicescu, colegă de breaslă la Curtea de Apel, ar fi fost pusă sub supraveghere tehnică pentru trei luni de un judecător ICCJ fără niciun motiv real!

Asta s-a întâmplat după ce judecătoarea implicată în dosarul lui Georgescu a fost acuzată că în anul 2019, când candidatura lui Călin Georgescu nu era în discuție, liderul suveraniștilor i-ar fi propus un post de ministru, pe care aceasta l-ar fi refuzat.