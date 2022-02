Modificări importante la cotroversatul formular PLF. Călătorii vor putea completa formularul cu maximum 72 de ore înainte de a intra în țară, față de 24 până acum, iar pragul minim al amenzii a fost redus de la 2.000 la 500 de lei. Amenzile prin care vor fi sancționați cei care nu completează corect formularul sunt între 500 de lei și 3000 de lei.

CUM SE MODIFICĂ FORMULARUL DE INTRARE ÎN ȚARĂ

- Perioada de completare: 72 ore înainte de trecerea frontierei - 24 de ore după trecerea frontierei;

- Datele personale din PLF trebuie păstrate 6 luni;

- Amenzi: 500-3.000 de lei.

„În legătură cu formularul de localizare a pasagerilor. Aici am adus câteva modificări ordonanţei de urgenţă iniţiale. Exista un termen de 24 de ore necesar completării acestui formular înainte de intrarea în ţară. Acest termen a fost crescut la 72 de ore. Practic, oricine soseşte în România poate să completeze acest formular cu 72 de ore înainte şi, sigur, 24 de ore după trecerea graniţei", a declarat Adriana Pistol, vineri, în conferinţă de presă.

Secretarul de stat a explicat și modificarea pentru cei care nu mai trebuie să completeze de fiecare dată PLF la trecerea graniţei, ci doar o singură dată.

„Au fost introduse câteva excepţii referitoare la câteva categorii profesionale, cele care prin natura profesiei traversează graniţa românească mult prea frecvent pentru a putea la modul efectiv şi practic să completeze de fiecare dată acest formular.

Este vorba de piloţi, mecanici de locomotivă, transportatori de mărfuri, persoane care lucrează în statele vecine şi, practic, o dată pe zi traversează graniţa, navigatori, personal medical. Aceste categorii profesionale au doar obligaţia de a completa o singură dată formularul, declinându-şi apartenenţa la una din aceste categorii profesionale. Este suficient pentru a putea traversa frontiera fără niciun fel de probleme. Sigur că aceleași persoane, în situaţia în care nu mai fac parte din aceste categorii profesionale exceptate, trebuie să-şi anuleze primul formular în care-și declinau apartenența, şi să aplice prevederile ordonanţei ca şi celelalte persoane", a explicat Adriana Pistol.

În plus, secretarul de stat a avertizat românii despre perioada de păstrare a datelor personale din PLF.

„A apărut o modificare, în sensul păstrării datelor personale conținute în formular. Am crescut perioada la 6 luni, având în vedere necesitatea uneori de a dovedi fie de persoană, fie de autorități, că acest formular a fost completat, mai mult sau mai puțin acurat, in situațiile in care ar exista litigii de natură juridică în privința amenzilor. Pentru acest lucru s-a luat această decizie, ca să aiba la dispozitie oricine aceste date, ca să nu dispară din sistemul informatic mai repede decât ar fi oportun”, a mai precizat Pistol.

„S-a adus şi o reducere a cuantumului minim al amenzii prevăzute pentru cei care nu au completat formularul după intrarea în ţară, în cele 24 de ore, în sensul reducerii de la 1.000 de lei la 500 de lei", a menţionat Adriana Pistol.