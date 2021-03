Florin Cîțu: „Vă dezvălui o discuție pe care am avut-o la Comisia Europeană. Toată lumea ne întreabă cum putem să facem această reducere a deficitului până în 2024, de la 9,8% la 3%. Am tot văzut în spațiul public că se încălzește o ciorbă ma veche, asta cu taxele. ​Nu, nu introducem taxe. Să introduci taxe într-o perioadă în care dinamica economiei e sub potențial e sinucigaș, sau să crești taxe. (...) Nu sunt adeptul creșterii taxelor. Nu cred în creșterea taxelor când economia e sub potențial, e sinucigaș”.

Conform Hotnews , pemierul a precizat că este nevoie de o mai bună colectare a taxelor, iar singura soluție este digitalizarea.