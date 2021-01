Florin Cîțu, după vizita la „Matei Balș”, la o zi după incendiu: „Avem nevoie de adevăr cât mai repede. Vă promit că vinovații vor suporta consecințele, indiferent de funcția pe care o au”

Florin Cîțu a anunțat într-un mesaj postat pe Facebook că „nu va exista pauză în această anchetă”, „avem nevoie de adevăr cât mai repede” și promite că vinovații pentru incendiu vor plăti, menționând că va introduice criterii de performanță în instituțiile publice, care să justifice salariile mari din sectorul bugetar.

În vizita de sîmbătă după-amiază, premierul Florin Cîțu s-a întâlnit cu managerul Institutului, Maria Nițescu, și cu medicul de gardă din noaptea incendiului, Cătălin Apostolescu.

„Astăzi am fost să văd ce s-a întâmplat la Institutul Matei Balș.

Am mers pentru a mă asigura că nu le lipsește nimic celor care cercetează cauza incendiului și că nu va exista pauză în această anchetă. Avem nevoie de adevăr cât mai repede.

Am discutat cu managerul institutului, Maria Nițescu, și cu doctorul Apostolescu, care a fost de gardă în noaptea incendiului.

Mai sunt foarte multe lucruri de făcut în spitalele noastre. Iar pentru mine este foarte clar că expresia “merge și așa” trebuie să dispară din mentalitatea care se reflectă în modul de lucru din instituțiile statului.

Este nevoie de criterii de performanță urgent și le voi introduce.

Salariile mari din sectorul public, comparativ cu sectorul privat, trebuie justificate de un mod de lucru profesionist. Indiferent de domeniul de activitate.

Și vă promit: vinovații vor suporta consecințele, indiferent de funcția pe care o au. Nimeni nu este mai presus de lege, iar în mandatul meu se va și materializa acest principiu”, a scris Florin Cîțu pe pagina sa de Facebook.

Premierul a fost sâmbătă după-amiază într-o vizită la Institutul „Matei Balș” după tragedia produsă vineri dimineață. Șeful Executivului nu a anunțat presa despre vizita pe care o va face și nu a făcut declarații în momentul în care a părăsit spitalul.

Până în prezent, bilanțul anunțat de autorități în urma incendiului devastator de la „Matei Balș” a ajuns la șase decese, în primele ore după anunțarea incidentului fiind descoperite patru cadavre carbonizate. De asemenea, peste 100 de pacienți bolnavi de COVID-19 au fost evacuați, peste 50 fiind transferați în alte spitale din București în orele de după incendiu.

În urma incendiului a fost deschis un dosar penal pentru vătămare și ucidere din culpă. Procurori, poliţişti criminalişti şi specialişti de la INSEMEX Petroşani au început de vineri cercetările la faţa locului. La Poliția Capitalei au inceput deja audierile cadrelor medicale prezente în noaptea de joi spre vineri - asistente, infirmiere și medicul de gardă.

Incendiul de la "Matei Balş" a izbucnit vineri, 29 ianuarie, în jurul orei 5,00, iar în pavilionul erau internaţi bolnavi cu COVID-19. Trei pacienţi au murit carbonizaţi şi o a patra victimă a decedat după ce manevrele de resuscitare au eşuat. Ulterior, într-o baie a fost găsită o altă persoană carbonizată.