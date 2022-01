„Am fost profund întristat de vestea dispariției lui David Sassoli. Europa a pierdut un președinte remarcabil al Parlamentului European și un adevărat lider. Sincere condoleanțe familiei”, a transmis FLorin Cîțu în mesajul postat pe Twitter după decesul lui David Sassoli.

I was deeply saddened by the news of David Sassoli passing.



Europe has lost an outstanding President of the European Parliament and a true leader.



My heartfelt condolences go out to his family and loved ones.