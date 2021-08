Premierul spune că sumele acordate de la bugetul de stat acestui minister vor fi reduse, având în vedere că s-au încasat mai mulţi bani la buget din contribuţii, fapt care a condus la scăderea deficitului la pensii.



Cîţu a fost întrebat într-o conferinţă de presă despre faptul că, într-o variantă propusă de rectificare bugetară, Ministerul Muncii ar avea un minus de 2,7 miliarde de lei.



"Acesta este un lucru bun şi va trebui să ne uităm altfel. La pensii există un deficit. Acel deficit este finanţat prin subvenţie de la bugetul de stat. Faptul că noi reducem sumele pe care le dăm de la bugetul de stat către Ministerul Muncii înseamnă că de fapt am încasat mai mulţi bani din contribuţii şi acel deficit s-a redus, deci am crescut pensiile anul trecut. Şi anul acesta au crescut pensiile, pentru că punctul de pensie e mai mare în medie decât anul trecut. Şi cu toate acestea, chiar cu o pensie mai mare, am încasat mai mulţi bani la buget din contribuţii şi acel deficit a scăzut şi nu mai e nevoie să alocăm resurse de la bugetul de stat. Despre asta este vorba la Ministerul Muncii. (...) Deci, asta este explicaţia, nu se taie nimic de la Ministerul Muncii, avem un lucru foarte bun, încasăm mai mulţi bani la buget, iar deficitul scade chiar în condiţiile în care am crescut pensiile", a explicat Florin Cîţu.