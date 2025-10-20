ANAF a anunțat că societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), implicată în explozia recentă din Rahova, a fost declarată inactivă fiscal începând cu data de 08.08.2025. Aceasta înseamnă că orice activitate desfășurată după această dată nu mai avea cadru legal fiscal.

Informațiile privind statutul fiscal al societății sunt publice și pot fi verificate în Registrul contribuabililor inactivi sau reactivați, disponibil pe site-ul oficial ANAF, la adresa https://www.anaf.ro/inactivi/

Contextul deciziei ANAF

Declararea în inactivitate fiscală a fost realizată la solicitarea Direcției Generale Antifraudă Fiscală, în cadrul acțiunii numite generic „Cuibul cu fantome”. Motivul principal a fost că societatea nu funcționa la domiciliul fiscal declarat, încălcând prevederile legale, mai menționează ANAF în comunicat.

Legislația fiscală aplicată

Conform art. 31, alin. (1), lit. c) din Codul de procedură fiscală, domiciliul fiscal al persoanelor juridice reprezintă sediul social sau locul unde se exercită efectiv conducerea afacerilor. În lipsa acestei prezențe, activitatea firmei se consideră ilegală din punct de vedere fiscal.

Sediul social și lipsa activității

La adresa București, str. Argentina nr. 25, sector 1, nu existau condiții legale pentru desfășurarea activităților economice declarate de societate. ANAF a constatat că firma nu opera conform normelor prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Comunicatul ANAF

„ANAF a inactivat fiscal societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) încă de la jumătatea anului curent

