"Lucrările de repunere în funcțiune a clienților amplasați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, nu mai pot fi realizate, conform strategiei tehnice aprobate prin Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, nr. 15/19.10.2025, deoarece perimetrul care este supus cercetărilor a fost extins de către autorități. Această măsură este în vigoare până la o dată ce va fi comunicată ulterior de către autoritățile competente", a precizat compania de distribuție.

Reprezentanții companiei anunțaseră luni dimineața că Distrigaz Sud Rețele a primit aprobarea pentru reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților amplasați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, cu excepția imobilelor de pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2, strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3, Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2, Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, unde reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor competente.

