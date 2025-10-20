Potrivit instituției, „În cauza sunt continuate cercetările in rem sub aspectul săvărșirii infracțiuriii de distrugere din culpă care a avut ca urmarea unui dezastru (art. 255 alin. 1 și 2 Cod penal)”

Cercetarea la fața locului este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București

Conform aceluiași comunicat, „În prezent, organele de urmărire penală continuă cercetarea la fața locului îricepută în ziua de 17.10.2025, coordonată de procurori din cadrul Parchetului Curții dc Apel București. Au fost cooptați ofițeri de politie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romăne- Direcția de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic, Serviciului Omoruri și Serviciului Vătamări și Ucideri din Culpă din cadrul Direcției Generale de Politie a Municipiului București, precum și specialiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică al lrispectoratului General al Poliției Române, ISU București-llfov, INSEMEX Petroșani, Inepectoratului National de Expertize Criminalistice, Inspectoratului de Stat în Construcții.”

Identificarea victimelor a fost realizată la Institutul Național de Medicină Legală

Parchetul precizează că „ln cadrul Institutului National de Medicina Legală, au fost realizate activitățile de examinare și identificare a celor 3 persoane decedate, fiind obținute concluziile expertizei genetice judiciare dispuse in cauză.”

Cauza exactă a exploziei nu a fost încă stabilită

În comunicat se mai menționează că „In acest moment al cercetărilor nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei, acestea urmand a fi stabilite prin expertize tehnice de specialitate, iar la finalizarea acestora, informațiile de interes public vor fi comunicate.”

SRI avertizează asupra unei campanii de dezinformare după tragedia din Rahova

Activitățile de cercetare continuă la fața locului

Instituția anunță că „Mâine, 21,10.2025, vor fi continuate activitățile de cercetare la fața locului în prezența specialiștilor din cadrul ISC, cu respectarea recomandărilor acestora avănd în vedere starea imobilului.” În același timp, „În paralel, vor fi efectuate audieri ale persoanelor ce au curioștință de imprejurările și modul în care a avut loc evenimentul.”

Parchetul promite transparență pe măsura derulării anchetei

„Raportat la actele procedurale efectuate îri cauză, precizăm că, atunci cănd împrejurarile vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare, iar pe măsura decularii cercetărilor vom iriforma opinia publică.”

Apel către mass-media: evitați speculațiile

Parchetul adresează un mesaj clar către presă și opinia publică: „Pentru bună desfașurare a anchetei, adresam rugfimiritea mass-mediei sd evite speculațiile privind cauzele producerii evenimeritului sau atribuirea responsabilității unor persoane ori instituții.”

Nu există indicii privind folosirea unui material exploziv

În finalul comunicatului, instituția face o precizare esențială: „De asemenea, facem precizarea ca nu au rezultat date ori indicii în sensul că evenimentul investigat a fost generat de prezenta ori folosirea de material exploziv.”

Comunicatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București confirmă că investigațiile sunt în plină desfășurare și că la acest moment nu se poate stabili cauza exactă a exploziei din Rahova, urmând ca rezultatele expertizelor tehnice să fie comunicate public pe măsură ce vor fi finalizate.

