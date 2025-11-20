Instrumentul „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) reprezintă un mecanism vital conceput pentru a consolida industria europeană de apărare.

În acest context, proiectul de ordonanță de urgență discutat astăzi la Palatul Victoria stabilește exact pașii necesari pentru ca România să acceseze această finanțare. Prin intermediul Cancelariei prim-ministrului, Guvernul va avea rolul de a transmite și negocia cu Comisia Europeană proiectele propuse, cererile de asistență financiară și planurile de investiții aferente.

Pentru a facilita acest proces, actul normativ prevede înființarea unui Grup de lucru interinstituțional, condus chiar de șeful Cancelariei prim-ministrului, care va coordona efortul de accesare a fondurilor SAFE. De asemenea, șeful Cancelariei va emite ordine prin care va stabili cerințele specifice de cooperare pentru fiecare proiect.

O componentă esențială a implementării SAFE este dată de împuternicirea Ministerului Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente, precum și a altor autorități publice, de a efectua achiziții în comun cu alte state sau organizații internaționale, conform reglementărilor specifice. Astfel, România urmărește să beneficieze de expertiza europeană și de avantajul achizițiilor centralizate pentru modernizarea sectorului său de apărare.