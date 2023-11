Date de ultimă oră despre cum a fost prins primarul penal Cătălin Cherecheș în Germania au fost prezentate de Realitatea PLUS. Fostul edil din Baia Mare stătea ascuns pe bancheta din spatele mașinii conduse chiar de mătușa sa cu 200 de kilometri pe oră. De asemenea, polițiștii români ar fi fost anunțați într-o oră că oficialii din Germania au reușit să-l captureze, după ce Cherecheș a opus rezistență, potrivit unor surse oficiale citate de Realitatea PLUS.

Cătălin Cherecheș a fugit din țară vineri dimineață, 24 noiembrie 2023, la ora 7.49, prin Vama Petea, cu un taxi.

"Pe 24 noiembrie nu a fost găsit la domiciliu, a fost dat în urmărire naţională, iar în jurul orei 18 a fost dat în urmărire internaţională. Au fost efectuate verificări în punctele de trecere a frontierei la graniţa cu Ungaria. A fost intensificat schimbul de informaţii cu autorităţile maghiare şi cu alte state europene", aanunțat Poliția de Frontieră.

FILMUL CAPTURĂRII PRIMARULUI PENAL CĂTĂLIN CHERECHEȘ



Conform surselor Realitatea PLUS, ora prinderii primarului fugar este aproximativ între 7.45-07.50, marți, 28 noiembrie. Taximetristul care l-a preluat era de bună-credință, acesta nu-l știa pe Cherecheș și nu cunoștea nici situația acestuia. Nu este vorba despre o firmă de taxiuri ci despre o comandă de transport persoane, de pe o aplicație online.

În al treilea rând, Cătălin Cherecheș nu a fost prins luni, 27 noiembrie, așa cum se știa potrivit informațiilor prezentate public, ci marți, 28 noiembrie.

În același timp, Cherecheș și mătușa sa nu s-au despărțit atunci când au ajuns în zona gării. Femeia a încercat să tocmească un taximetrist, iar acesta a fost momentul în care Cherecheș a fost săltat de polițiștii bavarezi și BKA.

Un aspect important este reprezentat de faptul că, în această operațiune, Poliția bavareză nu a fost insotita de forțele speciale ale politiei, ci de Federal Criminal Police Office of Germany - Biroul Federal de Investigații Criminale din Germania. De altfel, toate activitățile de pe teritoriul Germaniei s-au derulat prin polițiștii bavarezi și BKA.

Un alt punct important legat de eficienta Poliției din Germania este că Poliția Română nu a fost anuntata dupa cateva ore de proceduri, așa cum au fost difuzate primele informații în presa din România, ci la aproape o oră după capturarea lui.

În cazul lui Cătălin Cherecheș, nu este vorba despre extrădare ci despre predare, pentru că este vorba despre un stat membru UE. Extrădarea se aplică pentru statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană.

1. Ora prinderii este între 7.45-07.50.

Taximetristul era de bună-credință, în sensul că nu-l știa pe Cherecheș și nici situația acestuia.

2. Nu era firmă de taxi, ci o comandă de transport persoane, de pe o aplicație.

3. Cătălin Cherecheș nu a fost prins luni, 27 noiembrie, ci marți, 28 noiembrie.

4. Nu s-au despărțit Cătălin Cherecheș și mătușa sa nu s-au despărțit. Femeia a încercat să tocmească un taximetrist, moment în care Cherecheș a fost săltat de polițiștii bavarezi și BKA.

5. BKA - Biroul Federal de Investigații Criminale din Germania

Toate activitățile de pe teritoriul Germaniei s-au derulat prin polițiștii bavarezi și BKA.

6. Poliția Română nu a fost anunțată după câteva ore de proceduri, ci la aproximativ o oră după capturarea lui Cătălin Cherecheș

7. În cazul Cherecheș nu este vorba despre extrădare, ci despre predare, fiind vorba despre un stat UE. Extrădarea se aplică pentru statele non-UE.

Sursa: Realitatea PLUS

Primele imagini cu mașina cu care Cătălin Cherecheș a părăsit România

Un taximetrist, prieten cu Chereches, l-a transportat in Ungaria. Barbatul a povestit de unde l-a luat pe primar si cum a plecat acesta cu o altă mașină către Ungaria.

”Eu nu l-am dus cu taxiul, l-am dus cu altă mașină. Nu a fost programat absolut nimic, ca să merg încolo. A fost totul spontan. S-a întâmplat exact... Eu nu am știut ce se întâmplă și așa mai departe.

Eu nu am știut unde merge omul sau că vrea să plece sau ce vrea să facă. Eu nu veau să dau declarații pentru că o să fie o sută de mii de minciuni și nu vreau ca lumea să mă arate pe mine cu degetul pe stradă.

Vreau să fiu neutru în toată faza asta. Am dat declarații la Poliție, tot ce am avut de dat, și asta este! Nu l-am luat de acasă. L-am luat din altă parte. Am explicat la Poliție exact traseul și tot ce s-a întâmplat”, a declarat, la un post TV, șoferul care l-a dus la Satu Mare pe Cătălin Cherecheș.