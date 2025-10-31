În declarația sa în fața instanței, Tiphaine a vorbit despre impactul devastator pe care hărțuirea online și teoriile conspiraționiste l-au avut asupra familiei sale. „Este important să fiu aici astăzi pentru a exprima suferința prin care a trecut mama mea. Am vrut să dau mărturie despre cum i s-a schimbat viața din momentul în care a început să fie ținta acestor atacuri,” a spus Tiphaine Auzière în fața judecătorilor, potrivit BBC.

Atacuri constante și teorii absurde despre identitatea Primei Doamne

Brigitte Macron, care are 72 de ani, a devenit de ani buni ținta unor teorii conspiraționiste potrivit cărora ar fi o femeie transgender. Fiica sa a povestit în instanță că aceste acuzații au afectat grav starea de sănătate și echilibrul emoțional al mamei ei. „Mama mea a fost nevoită să fie atentă la alegerile vestimentare, la postura… Știe foarte bine că imaginea ei va fi folosită pentru a alimenta aceste teorii,” a spus Tiphaine. Ea a mai adăugat că nu există zi în care mama sa să nu audă despre aceste afirmații, „chiar și din partea cuiva care are intenții bune și o compătimește.”

Efectele asupra familiei Macron

Tiphaine Auzière a relatat că suferința nu s-a oprit la mama sa, ci i-a afectat și pe nepoții Brigittei Macron, care au fost umiliți la școală din cauza acestor zvonuri. „Nu a cerut nimic nimănui și totuși este atacată”, a spus fiica Primei Doamne, într-un moment care a adus o tăcere apăsătoare în sala de judecată.

Cine sunt cei acuzați și ce riscă

Procurorii au cerut pedepse cu închisoare cu suspendare între trei și douăsprezece luni, dar și amenzi de până la 8.000 de euro pentru cei zece inculpați. Printre aceștia se numără un oficial ales, un profesor și un proprietar de galerie de artă. Aurélien Poirson-Atlan, una dintre persoanele acuzate, a afirmat în fața a 200.000 de urmăritori că Brigitte Macron ar fi o femeie transgender, iar diferența de 24 de ani dintre ea și președinte ar echivala cu „pedofilie autorizată de stat”. În instanță, el s-a apărat susținând că este „satirist” și că a vrut doar să își exprime „un punct de vedere diferit de cel al presei mainstream”.

Franța se clatină din temelii! Presiune uriașă pe Emmanuel Macron: președintele francez, presat să demisioneze

Repetarea acuzațiilor și cazurile anterioare de calomnie

Două dintre inculpate, Natacha Rey și Amandine Roy, s-au autointitulat jurnalistă și prezicătoare online. Ele au fost deja condamnate anul trecut pentru calomnie, după ce au susținut că Brigitte Macron nu ar exista în realitate și că fratele ei și-ar fi schimbat sexul, preluându-i identitatea. Deși au fost achitate ulterior în apel, afirmațiile lor continuă să circule pe rețelele sociale, amplificând presiunea publică asupra familiei prezidențiale.

Apărarea prin invocarea libertății de exprimare

Unii dintre cei acuzați au încercat să se apere invocând libertatea de exprimare. Unul dintre inculpați a cerut chiar ca familia Macron să publice fotografii cu Brigitte însărcinată, pentru a demonstra că este femeie biologică. În paralel, familia a anunțat că va aduce dovezi fotografice și științifice într-un proces separat deschis în Statele Unite împotriva influencerei conservatoare Candace Owens, care a repetat public aceleași afirmații.

Candace Owens a declarat în martie 2024 că își va „pune întreaga reputație profesională în joc” pentru a susține aceste acuzații. În replică, avocatul familiei Macron, Tom Clare, a transmis pentru BBC că situația este „profund tulburătoare”. „Este incredibil de dureros să te gândești că trebuie să te expui și să aduci astfel de dovezi,” a spus Clare.

Povestea de viață a cuplului prezidențial francez

Brigitte Macron l-a cunoscut pe actualul președinte al Franței atunci când era profesoara lui de literatură la liceu. Cei doi s-au căsătorit în 2007, pe când Emmanuel Macron avea 29 de ani, iar Brigitte 54. Relația lor a fost intens comentată de-a lungul anilor, însă abia în ultimii ani familia a ajuns să fie ținta unor campanii de hărțuire fără precedent, care continuă să aibă ecouri atât în Franța, cât și în afara granițelor.

Premierul lui Macron a scăpat la limită de moțiunea de cenzură. Franța, tot mai aproape de o criză politică