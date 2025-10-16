Premierul lui Macron a scăpat la limită de moțiunea de cenzură. Franța, tot mai aproape de o criză politică

Lecornu a demisionat și a fost reinvestit în aceeași săptămână (Profimedia)
Noua guvern Lecornu a scăpat la limită de demitere, după ce moțiunea de cenzură inițiată de Opoziție a fost respinsă la doar câteva voturi diferență. Mai mulți parlamentari socialiști, al căror partid a decis să nu voteze, s-au pronunțat în favoarea demiterii omului pe care Macron l-a pus de două ori în fruntea guvernului.

Moțiunea depusă de La France Insoumise (LFI) a fost respinsă în Adunarea Națională cu un ecart strâns de doar 18 voturi. Doar 271 de deputați au susținut demersul, insuficient pentru a răsturna guvernul, potrivit Le Monde.

Partidul Socialist a refuzat să voteze moțiunea, după ce premierul Sébastien Lecornu a promis suspendarea reformei pensiilor și angajamentul de a nu recurge la un controversat articol pentru adoptarea bugetului. Cu toate acestea, 7 parlamentari au fost în favoarea demiterii guvernului, potrivit BFM TV.

 

Deși moțiunea nu a trecut, votul strâns reflectă tensiunile crescânde din Parlament și nemulțumirea față de politicile guvernamentale.

