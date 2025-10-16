Moțiunea depusă de La France Insoumise (LFI) a fost respinsă în Adunarea Națională cu un ecart strâns de doar 18 voturi. Doar 271 de deputați au susținut demersul, insuficient pentru a răsturna guvernul, potrivit Le Monde.

Partidul Socialist a refuzat să voteze moțiunea, după ce premierul Sébastien Lecornu a promis suspendarea reformei pensiilor și angajamentul de a nu recurge la un controversat articol pentru adoptarea bugetului. Cu toate acestea, 7 parlamentari au fost în favoarea demiterii guvernului, potrivit BFM TV.

Lovitură de teatru în Franța: Macron l-a numit din nou premier pe Lecornu, la patru zile după ce a demisionat

Deși moțiunea nu a trecut, votul strâns reflectă tensiunile crescânde din Parlament și nemulțumirea față de politicile guvernamentale.

Opoziția din Franța declară război total: „Vom cenzura orice nou guvern!”