”Cenzurez tot. Punem stop acum. Gluma a durat prea mult”, a spus ea, cu prilejul unei vizite la un târg de creștere a animalelor din Cournon-d"Auvergne, în centrul Franței.



”Aștept o dizolvare a Adunării Naționale” sau o demisie (a președintelui Emmanuel Macron), mi-ar conveni la fel de bine", a adăugat Marine Le Pen. ”Acum se sună sfârșitul recreației. Și începutul campaniei”, a continuat ea.



În opinia sa, premierul demisionar Sébastien Lecornu a fost "foarte optimist" miercuri dimineață când a declarat că perspectiva unei dizolvări a Adunării Naționale se îndepărtează.



Lecornu urmează să facă declarații miercuri seară, la finalul misiunii încredințate de președintele Macron de a purta "negocieri ultime" cu formațiunile politice, dintre care niciuna nu dispune de o majoritate în Adunare, scrie Agerpres.



Cu un an și jumătate înaintea alegerilor prezidențiale, partidul lui Marine Le Pen este dat favorit în intențiile de vot, în timp ce blocul de centru se prăbușește, fiind plasat la egalitate cu stânga pentru un loc în turul al doilea, potrivit unui sondaj Toluna Harris Interactive pentru RTL, dat publicității miercuri.



RN este plasat sistematic în fruntea intențiilor de vot în primul tur, indiferent dacă ar fi reprezentat de președintele partidului, Jordan Bardella (35%), sau de Marine Le Pen (34%), care a candidat deja la trei scrutine anterioare.

