Adriana Al Otaiby, mama fetei, a povestit că Hana a fost prinsă de tatăl său când înregistra mesajul și că a intervenit la ambasadă pentru a împiedica plecarea fetei.

Femeia spune că a fost contactată de fata ei în februarie, prima dată în patru ani, când i-a spus că urmează să i se dea antidepresive.

”A fost prinsă de tată și a reușit să îmi trimită un e-mail la câteva zile, în care mi-a spus că atunci când a auzit mesajul înregistrat, i-a luat telefonul și a contactat-o pe doamna Oana de la Ambasadă. Nu poate fi decât doamna consul, care a stabilit împreună cu tatăl fetiței cum pot contracara acest mesaj, pretextând că suferă de depresie.

Lucurile astea sunt acoperite de MAE român de 8 ani, a fost răpită în iunie 2013. Atunci eu eram abandonată de tatăl ei de cinci luni, într-un hotel de cartier, cu chiria neplătită, am ordin de evacuare din hotel”, a spus femeia.

Adriana Al Otaiby a povestit chinurile prin care a trecut în Arabia Saudită alături de fata ei și acuză autoritățile române că au ignorat situația.

”Am fost abandonate pe 12 ianuarie 2013, după ce am depus o plângere la o secție de poliție din Riad împotriva violențelor și abuzurilor tatălui. Atunci am fost însoțită de consul la ambasadă, ca să înțeleg ce semnez.

Sunt căsătorită civil în România. S-a pronunțat un divorț islamic, care nu este recunoscut în UE.

Soțul a plecat în Arabia Saudită, eu am rămas aici. După un an și jumătate mi s-a dat viza de intrare.

Nu știu cum e acum, dar atunci niciun cetățean străin nu putea intra pe teritoriul saudit dacă nu este cerută viza de un sponsor saudit. Din cauza acestui sistem de sponsorizare și a faptului că bărbatul este gardianul femeii, dacă ești reținută, nu ai cum să ieși chiar dacă ești liberă. Nu poți părăsi penitenciarul pentru că se face pe baza unui document semnat de sponsorul saudit sau de un diplomat român de la ambasada respectivă.

Când m-am dus acolo prima dată, Hana nu exista. S-a născut în Arabia Saudită, iar cand avea 10 luni am venit în România. Patru ani am stat cu ea aici. Am plecat cu ea în 2012 pentru că nu voiam să trăiască fără tată. Până atunci nu am stat cu ea acolo, pentru că el nu avea un serviciu stabil, drept de muncă.

De când am ajuns și până în august, când am contactat prima dată ambasada, nu am părăsit decât de câteva ori locuința. Pur și simplu stai. Și Hana spune acum că a uitat să meargă. La un moment dat ne cronometram să facem 5.000 de pași pe zi, prin cameră...

Pentru că Hana e cetățean român, m-am adresat ambasadei. I-am făcut analize și am văzut că are lipsă de vitamina D. Unde stăteam, geamurile erau fumurii. M-am adresat ambasadei pentru respectarea drepturilor ei. Eram hrănite cu orez și pâine, ajunsesem la 105 kg...

O dată sau de două ori pe lună eram scoase la fast food-uri și ni se făcea poze de către tată mâncând. Puteam să îmi contactez familia numai când îmi dădea parola de internet și vorbeam cu ei în engleză.

La ambasadă nu am primit niciun sprijin. Domnul consul mi-a spus că pe teritoriul Arabiei Saudite Hana nu e cetățean român.

Pe 12 ianuarie am fugit amândouă. Rugasem un recepționer să ne dea cheia pe sub ușă, i-am spus că nu mă simt bine.

Am depus plângere la poliție impotriva tatălui, dosarul s-a dus la procuratură. Tatăl a aflat de plângere și ne luase toate documentele de la hotel.

După ce ne-a abandonat, a urmat cercetarea penală împotriva lui, dar la procuratură eu și copilul ne-am prezentat fără documente de identitate. I-am contactat pe cei de la ambasadă să vină să ne confirme identitatea, nu a venit nimeni. Nu mi-a trimis nici traducător, mi s-a spus că nu este în oraș.

Între timp avea loc un proces de custodie la tribunalul din Riad. Mama are prioritate într-un stat islamic și am fost hărțuită, evacuată de mai multe ori cu copilul. Când venea, amenința recepționerii nesaudiți cu expulzarea dacă refuză să ne evacueze.

Cu 3 zile înainte de pronunțarea sentinței de custodie, am fost ridicate de 2 polițiști religioși, duse în curtea unui penitenciar, unde tatăl ei și fratele lui ne așteptau. Au smuls-o pe Hana din brațe și le-a spus polițiștilor să fiu reținută pentru imoralitate, pentru că părăsisem locuința fără acordul lui, ca gardian.

Poliția religioasă m-a reținut. Oficialii penitenciarului, care nu făceau parte din poliția religioasă, mi-au spus a doua zi că pot pleca, dar că trebuie să vină sponsorul sau cineva de la ambasadă să semneze.

Consulul a venit la câteva săptămâni să mă amenințe să semnez că renunț la custodia fetiței. Am semnat... amenințarea era inclusiv cu moartea. Acolo, dacă ești acuzat, e crezut cine are jurămintele mai plauzibile. Poți fi acuzat de acostazie, de vrăjitorie, orice, se poate înscena foarte ușor o faptă pentru care să fii executat.

Cei de la MAE mi-au spus mereu că monitorizează cazul, dar am aflat nu au făcut niciun demers către autoritățile de acolo”, a povestit femeia.

Mesajul prin care Hana cere ajutor președintelui Klaus Iohannis și reclamă abuzurile la care este supusă poate fi urmărit mai jos:

În timpul emisiunii ”Jocuri de putere”, în cadrul căreia a fost prezentat cazul, ambasada din Arabia Saudită a transmis că nu este vorba despre o răpire.