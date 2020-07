Festivalul muzical ARTmania va fi online în luna august în cadrul European Metal Festival Alliance

Programul cuprinde 35 de trupe, interviuri şi conţinut video exclusiv ce pot fi urmărite pe MetalFestivalAlliance.com. ARTmania Festival va folosi această platformă pentru a susţine promovarea la nivel continental a produselor culturale româneşti şi a muzicii rock din România. ARTmania Sibiu va participa la EMFA cu interviuri, filmări inedite din ediţii ale evenimentului şi înregistrări realizate pentru această ocazie. În plus, va oferi publicului european şi trei concerte special înregistrate în perioada pandemiei pentru iniţiativa internaţională - DirtyShirt (metalcore, Maramureș), RoadkillSoda (stoner-rock, București) şi White Walls (progressive metal, Constanța).

ARTmania Festival, primul festival romanesc care a dezvoltat in Romania ideea de imbinare dintre arta si divertisment („entertainment”), este o platforma dedicata promovarii tuturor formelor de expresie artistica inspirate din cultura rock . ARTmania exploreaza mereu drumuri noi, capitalizand experienta editiilor anterioare, cand pe scena festivalului au urcat o serie de artisti si de trupe importante, de la Steven Wilson, Peter Hammill, Serj Tankian si Devin Townsend, la Die Toten Hosen, Nightwish, Within Temptation, HIM, Tarja Turunen, The Gathering, The Sisters of Mercy, Anathema, Apocalyptica, Lacuna Coil, Helloween, Lacrimosa, Poets of the Fall sau Deine Lakaien, printre multi altii.