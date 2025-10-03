Potrivit informațiilor oferite de specialistă, fasolea bătută, hummusul, salata de vinete și zacusca pot fi integrate în alimentația zilnică, chiar și într-o dietă de slăbire, însă doar dacă este gestionată cantitatea de ulei folosită. Mihaela Bilic precizează că dintre toate acestea, fasolea bătută ar trebui să conțină, în mod normal, cel mai mic procent de grăsimi:

„Ce trebuie să știți când vorbim despre astfel de aperitive este că toate conțin ulei. Tot ce este pasat, are ulei ascuns. Cât ulei? Ei bine, la fasolea bătută avem doar 4 g de ulei/100 g, la hummus, în schimb, avem 10 g de ulei, pentru salata de vinete avem tot 10 g, iar pentru zacuscă, 7 g. Bineînțeles rețetele diferă de la gospodină la gospodină, dar fiți zgârciți cu uleiul, pentru că fiecare lingură ne costă 100 de calorii”, a avertizat nutriționista.

Ce alege Mihaela Bilic între fasole bătută și hummus

Mihaela Bilic spune că între fasolea bătută și hummus, ea ar alege prima variantă, deoarece are un conținut mai ridicat de fibre și efect alcalinizant:

„Între fasolea bătută și hummus, eu v-aș recomanda fasolea noastră. Folosiți-o pe cea de la conservă care este deja fiartă și nu mai aveți risc de balonare. De ce fasole? Pentru că este campioană la conținutul de fibre și are efect alcalinizant în organism, spre deosebire de hummus, care are efect acidifiant”, a mai precizat specialista.

Cum le integrezi într-o dietă de slăbire

Medicul recomandă ca tartinabilele să fie servite cu pâine și crackers, pentru că proteinele vegetalelor se completează perfect cu cerealele și oferă aminoacizii de care organismul are nevoie. Celor aflați la dietă, Mihaela Bilic le propane varianta bastonașelor de legume, o opțiune mai săracă în calorii:

„Cu ce le mâncăm? Ei bine, dacă nu avem probleme cu silueta, cel mai bine merg cu pâine sau crackers, se completează perfect proteinele din vegetale și cu cerealele fac aminoacizi esențiali. E adevărat, însă, că pâinea vine cu caloriile ei, așa că am un secret pentru voi dacă țineți la siluetă și vreți ca aceste aperitive să fie cât mai sărace în calorii…

Mâncați-le cu bastonașe de legume. Cu cât mai multe legume, cât mai colorate, iar în felul acesta mâncăm legumele mai mult decât aceste paste-aperitiv și până la urmă nu mai trebuie să alegem pe una dintre ele, le putem mânca pe toate cu multe legume, cât mai colorate”, a transmis ea.