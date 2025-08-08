O grupare organizată de români a reușit să spargă aproape 100.000 de conturi ale Fiscului britanic și să fure aproape 50 de milioane de lire sterline, într-un jaf cibernetic fără precedent. Incidentul a declanșat un uriaș scandal în Marea Britanie.

Șefii de la Fisc, chemați să dea explicații în Parlamentul Marii Britanii

Autoritățile britanice au solicitat sprijin internațional pentru anchetă, iar în România au fost arestate 13 persoane suspectate de implicare în acest caz de fraudă online. Banii furați au fost trimiși ulterior în România.

Autorităţile britanice au cerut ajutorul celor din România. În urma unor razii efectuate simultan în Ilfov, Giurgiu și Călărași au fost arestate 13 persoane. În paralel, un al 14-lea suspect, un bărbat de 38 de ani, a fost reținut la Preston, în nord-vestul Angliei.

În timpul descinderilor, au fost confiscate sume importante de bani cash, dar și mașini de lux, semn că gruparea acţiona de mult timp și la scară largă. Printre acuzațiile formulate se numără fraudă informatică, spălare de bani și acces ilegal la un sistem informatic, relatează antena3.ro.

Autoritățile britanice au cerut de urgență ajutorul procurorilor români

„În fapt, începând cu luna septembrie 2023, inculpații au accesat fără drept conturile ,,Government Gateway” (conturi personale pentru colectarea taxelor și alocațiilor pentru copii puse la dispoziție de Guvernul Britanic cetățenilor britanici și persoanelor cu drept de rezidență în Marea Britanie), fiecare inculpat obținând în mod fraudulos de la autoritățile britanice suma de 698.561,74 lire sterline, 365.377,76 lire sterline, respectiv 3.565 lire sterline.

În concret, acțiunile inculpaților au constat în: înregistrarea în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii și în aplicația de returnare de taxe de tip „PAYE” (Pay As You Earn) a unor angajatori falși, înregistrarea unui număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, solicitări frauduloase de rambursări legate de impozitul pe venit și alte impozite.

Sumele de bani solicitate în mod fraudulos Agenției Fiscale a Marii Britanii au fost virate în conturile bancare deținute sau controlate de persoanele cercetate, fiind ulterior transferate succesiv în alte conturi bancare sau retrase în numerar de la ATM”, se arată în comunicatul parchetului.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de 13 suspecți, persoane fizice, pentru comiterea infracțiunilor menționate anterior.

În cursul zilei de 10 iulie au fost puse în executare mandate de percheziție domiciliară care au vizat locuințele persoanelor cercetate în cauză, iar prin ordonanțelor procurorului, pentru recuperarea prejudiciului a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile aparținând suspecților și inculpaților estimate la valoarea de aproximativ 4.000.000 lei, mai arată procurorii.

„La data de 11 iulie, procurorul a sesizat Tribunalul București cu o propunere de arestare preventivă cu privire la doi dintre inculpați. De asemenea, s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de un inculpat pe o durată de 60 de zile.

Pentru identificarea autorilor și obținerea mijloacelor de probă necesare probării activității infracționale, în cauză a fost încheiat un Acord European de Cooperare cu autoritățile din Marea Britanie, prin intermediul EUROJUST.

Activitățile au fost efectuate cu sprijinul membrilor echipei de anchetă din Marea Britanie și lucrătorilor de poliție din cadrul I.G.P.R- Direcția de Investigare a Criminalității Economice.” se arată în informarea anchetatorilor.

Amploarea jafului a șocat autoritățile

Activitatea grupării era deja urmărită de aproape jumătate de an de anchetatorii britanici. Fraudatorii, care se dădeau drept clienți, au reușit să efectueze către conturile lor trei plăți, în valoare totală de 47 de milioane de lire sterline.

"Am scris sau suntem în curs de a scrie către aproximativ 0,2% din membrii PAYE (Pay as You Earn), aproximativ 100.000 de persoane, pentru a le informa că am detectat activitate pe contul lor PAYE," a precizat John-Paul Marks, director HRMC, când a fost întrebat dacă știe câte persoane sunt afectate de acest acces neautorizat la conturi.

Alte două persoane au fost arestate în București încă din noiembrie 2024 pentru suspiciuni de fraudă în cadrul aceleiași investigații. Jurnaliştii britanici au descoperit, pe de altă parte, că escrocheriile de phishing care implică Fiscul sunt ceva obişnuit deja.

Centrul Național de Securitate Cibernetică a constatat că acesta era al treilea organism guvernamental cel mai probabil să fie victimă a infractorilor care încercă să obțină informații.