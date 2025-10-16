”În această seară, pompierii militari au fost solicitaţi să intervină în cazul unei situaţii de urgenţă provocate de explozia unei butelii. Către locul intervenţiei s-au deplasat salvatorii militari din cadrul Secţiei Măcin, cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD. La sosirea forţelor de intervenţie s-a constatat că o butelie a explodat, însă explozia nu a fost urmată de incendiu”, a transmis, joi, ISU Tulcea.

Potrivit reprezentanților instituției, în momentul producerii deflagraţiei, persoana aflată în interiorul locuinţei s-au autoevacuat.

”Până la sosirea echipajelor medicale, aceasta a fost transportata la o unitate medicală de primiri urgenţe cu maşina personală. Pompierii militari au asigurat măsurile specifice pentru prevenirea unui incendiu şi au verificat zona pentru identificarea eventualelor pericole”, au mai spus cei de la ISU.

Victima este o femeie care a fost transportată de urgență la spital, în vederea acordării îngrijirilor medicale specifice.