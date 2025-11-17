„Un dispozitiv exploziv a distrus calea ferată”, a scris Tusk pe platforma X. El a precizat că echipele de urgență și procurorii sunt la fața locului și că au fost descoperite și alte pagube pe aceeași rută, mai aproape de Lublin.

Poliția locală a transmis că un mecanic de tren a raportat duminică probleme pe linia ferată din centrul Poloniei.

Premierul a descris explozia ca fiind un „act de sabotaj fără precedent” împotriva securității statului și a cetățenilor. El a promis că autorii vor fi identificați și pedepsiți, indiferent cine îi sprijină.

Donald Tusk și-a însoțit declarațiile cu un videoclip filmat aparent la locul incidentului.

To już pewne. Mamy do czynienia z aktem dywersji. pic.twitter.com/GASvlDz3iy — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025

Autoritățile poloneze susțin că țara este vizată de astfel de atacuri din cauza rolului său de centru de distribuție a ajutoarelor pentru Ucraina, însă Rusia neagă orice implicare