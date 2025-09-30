"Vedem un trend ascendent. În urgență vedem undeva la 10-15 pacienți", a declarat medicul Oana Obretin, șef de secție Boli Infecțioase SJU Slatina.

Specialiștii se tem că cei care se infectează în această perioadă ar putea să dezvolte o formă cronică a bolii. De aceea, aceștia lansează o serie de avertismente și îi cheamă la control imediat pe oameni după ce apar simptomele.

"Purtarea măștii, igiena mâinilor și evitarea spațiilor aglomerate și la cele mai mici semne de febră, tuse care persistă mai mult de 3-4 zile. Ori medicul de familie, ori să vină în urgență", a mai spus medicul.

Numărul de îmbolnăviri a crescut semnificativ în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. În plus, medicii se așteaptă și la o explozie a cazurilor de gripă în următoarea perioadă.