EXCLUSIV Primele informații despre starea lui Toni Grecu, transferat de la ”Matei Balș”: ”Era speriat. De două săptămâni este sub oxigen”

Cristina Grecu a povestit că a aflat despre incendiu de la prieteni, în jurul orei 06:00. Și-a sunat imediat soțul, care fusese deja transferat la Spitalul ”Sf. Pantelimon”.

”Am aflat din niște sms-uri trimise de prieteni la 6 dimineața, l-am sunat, era deja la SF. Pantelimon. Era, evident, speriat, dar peste câteva ore mi-a spus că se simte mai bine și că este ok. Nu mi-a dat multe detalii, mi-a spus că a fost evacuat și că nu știe ce s-a întâmplat, detalii despre eveniment nu are.

Eu am primit numărul de telefon al șefei de la UPU Sf. Pantelimon de la o ziaristă și am sunat. Doctorița a fost foarte cooperantă, ulterior am primit și oficial din partea spitalului informații despre starea lui. Spitalul Matei Balș nu mi-a trimis nicio informare, nu mi-a spus nimic.

Era evident că se simte șocat în primul rând”, a povestit jurnalista.

Cistina Grecu a mai precizat că soțul său este monitorizat de medici și că așteaptă rezultatul analizelor pentru a afla dacă i-au fost afectați plămânii.

”Toni este acum monitorizat, i se fac analize și alte investigații la plâmâni. Este îngrijit de medicii de la Sf. Pantelimon, a fost primit la UPU. M-au sunat medicii, mi-au spus să stau liniștită că este bine, îl investighează.

Se pare că plâmânii nu i-au fost afectați de fum, dar vom vedea după investigații dacă este sau nu așa. M-ar mira să nu fi fost deloc pentru că Toni a făcut o formă medie spre severă de Covid, este de două săptămâni sub oxigen, organismul îi obosește îngrozitor”, a adăugat jurnalista.

Toni Grecu a fost internat cu Covid-19 la Spitalul ”Matei Balș” pe 16 ianuarie, după ce, inițial, a încercat să se trateze acasă.

